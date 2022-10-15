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Як боротися зі страхом та панікою під час війни: поради медиків

Дар'я Самборська
glavcom.ua
Як боротися зі страхом та панікою під час війни: поради медиків
Сирени повітряної тривоги, обстріли – все це викликає страх за власне життя
фото з відкритих джерел

У Центрі громадського здоров'я дали практичні рекомендації українцям, як зменшити стрес та паніку

Війна торкнулася кожного українця, оскільки щоденні обстріли, страх за близьких не дають повернутися до звичного життя. У Центрі громадського здоров'я дали практичні рекомендації українцям, як зменшити стрес та паніку.

Що треба робити при стресі

Невизначеність і неможливість контролювати та планувати своє ж власне життя, сирени повітряної тривоги, обстріли – все це викликає страх за власне життя та життя свої близьких.

У Центрі громадського здоров'я наголосили, що це може призвести до розладів сну, проблем із концентрацією, депресивного та тривожного розладів, панічних атак.

Фахівці дали декілька порад, що треба робити при стресі та як його зменшити:

  • Зосередитися на тому, що можете контролювати. У час коли наші плани руйнуються і ми не можемо нічого спланувати, важливо залишатися при чомусь стабільному.
  • Слідкувати за новинами, але без одержимих перевірок. Важливо розуміти, яка ситуація в країні, щоб знати як поводитися і чого очікувати. Та намагайтеся не перевіряти новини щохвилини – це підвищить панічні настрої й відчуття страху за себе та близьких.
  • Регулярно та правильно харчуватися. Слід дбати про запас поживних продуктів тривалого зберігання. Правильне харчування позитивно впливає на ваше психічне здоров’я, адже від спожитої їжі залежить те, як працює наш мозок.
  • Намагатися дотримуватися режиму сну. В тривожні часи воєнних дій і постійних загроз заснути може бути важко. Але не забувайте про таку ніби й тривіальну, проте важливу процедуру як сон.
  • Фізична активність. Навіть якщо ви переховуєтеся в укритті, можна прогулюватися по периметру чи на одному місці, робити мінімальні фізичні вправи. Це допоможе впоратися зі стресом, тривогою та панічними настроями, оскільки під час фізичного навантаження виділяється ендорфін.
  • Залишатися на зв’язку з близькими. Якщо почуваєтеся самотньо, не соромтеся зателефонувати навіть сусідам і гуртуватися разом.
  • Допомагати тим, хто цього потребує. Наприклад, можна займатися волонтерством та робити добрі справи – віддати речі першої потреби переселенцям, підтримувати українську армію фінансово.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві охорони здоров’я спрогнозували: через напад Росії приблизно 15 млн українців потребуватимуть допомоги фахівців. Як відомо, серйозні проблеми з ментальним здоров'ям можуть негативно впливати на спосіб життя, стосунки, роботу, і навіть загрожувати життю. Щоб цього уникнути, необхідно розпізнати «червоні прапорці» та звернутися до фахівця. 

Також відомо, що в Україні готуються запустити Національну програму психічного здоров’я та психосоціальної підтримки, яка буде допомагати українцям переживати психологічні травми, завдані війною.

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Теги: здоров'я війна медик

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