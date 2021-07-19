В Україні вакцинація від коронавірусу може стати обов'язковою

У разі обов'язковості вакцинації за відмову від щеплень буде передбачено покарання

В Україні можуть запровадити обов'язкову вакцинацію від коронавірусу у разі ухвалення відповідного рішення головним державним санітарним лікарем України Ігорем Кузіним. Про це в ефірі Obozrevatel. TV заявив начальник Головного управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужби) у Києві Олег Рубан.

«Що стосується заохочення – такого бонусу немає. А що стосується обов'язковості – це може бути у разі ухвалення рішення головного державного санітарного лікаря України пана Кузіна. Якщо він винесе таку постанову, то вона буде обов'язковою до виконання в усіх сферах. І районні, місцеві адміністрації, територіальні органи будуть контролювати це», - заявив він.

Рубан також зазначив, що у разі обов'язковості вакцинації за відмову від щеплень буде передбачено покарання.

«Є норма закону щодо захисту населення від інфекційних хвороб, якщо є загроза для оточуючих, і таке рішення ухвалив головний державний санітарний лікар – то це обов'язково для виконання«, - наголосив начальник управління Держпродспоживслужбі у Києві.

Раніше повідомлялося, що в Україні під час п’ятої хвилі вакцинації населення за рекомендаціями лікарів дозволять робити щеплення проти коронавірусу дітям.

Зазначимо, Київ починає готуватися до третьої хвилі епідемії Сovid-19. Зокрема, планується знов обмежити доступ у громадський транспорт і цього разу пускати туди за електронними спецперепустками.