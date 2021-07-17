Коли та за яких умов в Україні від Covid-19 почнуть вакцинувати дітей – пояснення МОЗ

Дітей віком від 12 до 16 років вакцинуватимуть препаратом Pfizer у певних випадках

У МОЗ планують вакцинувати препаратом Pfizer дітей віком від 12 до 16 років

В Україні під час п’ятої хвилі вакцинації населення за рекомендаціями лікарів дозволять робити щеплення проти коронавірусу дітям. Про це розповів завідувач відділу стратегії імунізації Центру Громадського здоров’я МОЗ України Олександр Заїка під час національного діалогу про вакцинацію від Covid-19 – «Між хвилями».

За його словами, першочергово вакцинуватимуть цільові групи, які не встигли імунізуватися під час попередніх етапів кампанії.

Зокрема, це громадяни віком понад 65 років та інші. Він зазначив, що якщо йдеться про дітей віком від 12 до 16 років, то їх вакцинуватимуть препаратом Pfizer у певних випадках.

Наприклад, якщо підлітки поїдуть за кордон на навчання, спортивні змаганні чи конкурси, та мандрівка передбачає два щеплення – тоді школярів імунізуватимуть.

Раніше повідомлялося, що станом на 17 липня 2021 року в Україні зафіксовано 591 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 41, медпрацівників – 9.

Також секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов анонсував посилення карантину в Україні. Найближчим часом Кабінет міністрів розгляне дане доручення РНБО.

Зазначимо, Київ починає готуватися до третьої хвилі епідемії Сovid-19. Зокрема, планується знов обмежити доступ у громадський транспорт і цього разу пускати туди за електронними спецперепустками.