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    Київ готується до локдауну: як обмежать роботу транспорту

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    Влада столиці допускає&nbsp;запровадження е-перепусток у громадський транспорт - Київ готується до локдауну: як обмежать роботу транспорту
    Влада столиці допускає запровадження е-перепусток у громадський транспорт
    Фото: kyivcity.gov.ua

    Київ розпочав підготовку до третьої хвилі епідемії коронавірусу

    Київ починає готуватися до третьої хвилі епідемії Сovid-19. Зокрема, планується знов обмежити доступ у громадський транспорт і цього разу пускати туди за електронними спецперепустками. Про це йдеться на сайті Київської міської державної адміністрації.

    Так, столиця опрацює питання збільшення кількості реаніматологічних ліжок у столичних лікарнях для прийому хворих на коронавірус. Керівники лікарень, включених до другої хвилі, мають підготувати медичні заклади для прийому хворих. Зокрема, забезпечити підключення ліжок до кисню, закупити необхідні медикаменти та засоби індивідуального захисту.

    Крім того, міська влада направить звернення до керівників підприємств, установ та організацій критичної інфраструктури щодо направлення у КМДА списків працівників, які потребуватимуть спецперепусток на проїзд у громадському транспорті у разі запровадження посилених карантинних обмежень.

    Цього разу планують запровадити електронні перепустки, аби ними могли скористатися тільки містяни, які працюють на підприємствах критичної інфраструктури.

    «Цього разу ми плануємо запровадити електронні перепустки. Таким чином ми персоналізуємо перепустки, щоб ними могли скористатися тільки кияни, які працюють на підприємствах критичної інфраструктури», – заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

    До слова, Київ встановив новий рекорд із вакцинації проти коронавірусу.

    Нагадаємо, 12 липня в Україну доставили ще пів мільйона доз китайської вакцини.

    Також повідомлялося, що Pfizer тепер доступний у центрах вакцинації.

    Водночас, на сьогодні в Києві немає достатньої кількості доз вакцини Pfizer, щоб зробити щеплення всім охочим у центрах масової вакцинації.

    Чернігів став першим містом в Україні, де в центрах масової вакцинації можна отримати дозу препарату Pfizer.

    Кияни масово їдуть до Чернігова, щоб зробити щеплення вакциною Pfizer.

    Із 16 липня мешканці Києва від 60 років та старші матимуть можливість, окрім вакцини CoronaVac, щепитися вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech у Центрі вакцинації проти Covid-19.

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    Теги: Київ громадський транспорт КМДА епідемія транспорт кияни влада коронавірус
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    Київ готується до локдауну: як обмежать роботу транспорту