Вірусологиня з Меріленда Юлія Петрова: До осені Україні потрібно вакцинувати хоча би 30% населення

«Вакцини від нових штамів ще тільки у розробці»

Якщо Covid-19 не зупинити, у світі можуть померти до п’яти мільйонів людей. Таку заяву зробив Генсек ООН Антоніу Гутерреш. Заява-застереження пролунала з вуст очільника найбільшої у світі організації, очевидно, тому, що після двох років боротьби людство досі програє війну коронавірусу SARS-CoV-2. Боротьба ще далека до завершення, визнає Генсек ООН.

Нині найбільш небезпечними медики і вчені називають британський, бразильський і особливо індійський варіанти коронавірусу. Відомо, що інкубаційний період так званого «вуханського штаму» вірусу становить до 21 дня. А от новий індійський, який лагідно іменують «Дельта», активно проявляє себе вже за 24-ту годину і нині стрімко розповсюджується по планеті.

Нині в Україні зафіксовано спад захворюваності. Проте фахівці закликають готуватися до нової хвилі, яку прогнозують уже цієї осені.

Чи впорається Україна з новою хвилею, як США, які свого часу були лідером за темпами розповсюдження небезпечної інфекції, зуміли її приборкати, чи всі вакцини допомагають від «Дельти» і чому лікування від коронавірусу в Україні і США дуже сильно відрізняється - в інтерв’ю «Главкому» розповідає вірусологиня з лабораторії Меріленда (США) Юлія Петрова.

Вірусологиня з лабораторії Меріленда (США) Юлія Петрова: Боюсь, що українці будуть продовжувати хворіти

«Не всі антитіла до «ковідного» вірусу можуть його нейтралізувати»

Ми всі пам’ятаємо надзвичайно складну ситуацію з коронавірусом у США, які були серед лідерів за темпами його поширення. Але зараз у день фіксуються трохи більше 11 тисяч нових випадків, це найменше з березня 2020 року. Як ви це оцінюєте? Головна причина зменшення захворюваності – це значні темпи вакцинації серед усіх верств населення, чи сформований «колективний імунітет» бо більшість уже перехворіла і має антитіла?

Причина суттєвого зниження захворюваності – це, однозначно, вакцинація, в США дуже багато вакцинованих. Ледь не в кожній лабораторії, яка хоч якось пов’язана з інфекційними хворобами, іде тестування сироваток від ковіду, біологічних зразків від пацієнтів, які перехворіли, або імунізувалися. Ідуть тестування імунної відповіді, якості антитіл. Є дуже суттєва різниця, чи це просто наявність антитіл до «ковіду», чи це антитіла, які можуть нейтралізувати вірус. Не всі антитіла до «ковідного» вірусу можуть його нейтралізувати. Задача вакцини – викликати формування саме нейтралізуючих антитіл. Тому саме вакцинація є ключовою причиною зменшення кількості хворих.

Від чого залежить якість антитіл?

Все залежить від того, як реагує організм конкретної людини.

По-перше загальний стан організму в цілому і імунної системи зокрема, наскільки людина здорова.

По-друге, вік.

По-третє, важливо, з яким матеріалом дана імунна система має справу, щоби напрацювати відповідь. Тобто, або має справу з природним вірусом, або з вакциною.

Існує біологічний матеріал як більш стабільний, так і менш стабільний. Якщо ми маємо справу з природним вірусом, то вірусні білки на поверхні вірусу можуть, наприклад, втратити конформацію через вплив навколишнього середовища. Крім того, вірус себе захищає. І робить це так, що його білки в більшості випадків перебувають в такій конформації, що антитіла абсолютно йому не заважають. Тобто вірус, щоб захистити себе, міняє свою поверхню, щоб коли імунна система його побачила і виробила антитіла, це на нього ніяк не вплинуло. Все залежить від того, до якої форми цього білка виробляються антитіла. Далі вступає у дію фактор тяжкості хвороби. Чим тяжчий перебіг, тим кращої якості антитіла.

Розробка вакцини дуже нетривіальна задача, багато лабораторій цим займається, аби зробити їх більш ефективними. І від якості того матеріалу, який отримує імунна система в результаті вакцинації, дуже сильно залежить, якою якості будуть антитіла. Для вакцин розробляються спеціальні стабілізовані форми вірусних білків, які мають таку конформацію, щоб викликати формування саме нейтралізуючих антитіл.

Чи залежить якість антитіл в організмі від того, яким штамом коронавірусу людина перехворіла?

Всі «ковідні» штами, з якими ми зараз маємо справу, викликають імунну відповідь і формування антитіл. Якість антитіл буде краща до того штаму, до якого їх виробили. Хоча є значна перехресна реактивність антитіл до різних штамів. І це дуже добра новина.

Всі дані свідчать про пряму кореляцію тяжкості перебігу хвороби і наявності у хворих нейтралізуючих антитіл, тобто наявності власне захисного імунітету до повторної інфекції.

У людей, що перехворіли легко або безсимптомно, захисних нейтралізуючих антитіл нема, або їх дуже мало. Але гарна новина в тому, що антитіла до вірусу є, іноді навіть титр дуже високий (титр антитіл – найбільше розведення антисироватки, тобто сироватки крові, яка містить антитіла проти певних антигенів і яку використовують для досліджень і лікування – «Главком»). Нещодавно було показано, що наявність антитіл після легкої форми ковідної хвороби, навіть не нейтралізуючих, все одно значно полегшує перебіг наступної інфекції цим самим, або іншим штамом.

«Будь-яка сертифікована у світі вакцина захищає від штаму «Дельта»

Доводилося чути експертні думки, що нові індійські штами Covid-19 з назвами «Дельта», або «Дельта плюс» стійкіші до антитіл, ніж вуханський і британський штами. Це так?

Не зовсім так. Тому, що віруси постійно мутують, створюють свої захисні механізми, аби захиститися від нашої імунної системи. Тобто вірус, яким людина інфікувалася в березні, і той вірус, яким вона має шанс інфікуватися зараз - це два дуже різні віруси, їх білки дуже різні. Відповідно, антитіла, навіть дуже хороші, які ефективно нейтралізували вірусні білки у березні, штаму, який ходив тоді, будуть гірше працювати по відношенню до нового штаму, який популярний у червні. Все це через мутації.

Задача науковців полягає у тому, щоби знайти ті місця на вірусних білках, які він не може сильно мутувати. Коли я кажу, що вакциновані люди більш захищені, ніж ті, що перехворіли, то це відбувається саме через те, що вакцини враховують зміни, які вже відбулися або можуть відбутися з вірусом.

Звичайно, може трапитися така ситуація: новий штам «Дельта», наприклад, мутує настільки, що жодне антитіло, яке наш організм виробляв раніше, не завадить цьому штаму. Аби цього не сталося, учені постійно проводять нові і нові тестування сироватки від людей, які перехворіли, або тих, які інфіковані, на перехресну реактивність з новими штамами. Зокрема, це стосується і інфікованих крайнім виявленим штамом «Дельта плюс».

На прикладі лабораторії, де я працюю, можу засвідчити, що персонально я тестую імунну відповідь пацієнтів, які перехворіли на ковід або тих, що були вакциновані на перехресну реактивність їхніх антитіл з новими штамами. Уявіть, скільки тисяч подібних тестувань в усьому світі.

Так от, наші дослідження показують значну перехресну реактивність антитіл між штамами. Вакциновані мають кращу перехресну реативність, ніж ті, хто перехворів, тобто будь-яка сертифікована у світі вакцина все одно захищає від штаму «Дельта». Хоча, на жаль, поки не настільки ефективно, як проти вуханського варіанту коронавірусу.

Чи є у американців уже колективний імунітет, адже є думка фахівців, що в разі щеплення 70% населення можна буде говорити про його появу?

У США поки ще не вакциновані 70% населення. Є такий показник в окремих штатах, але не у всій країні. Деякі штати більш релігійні за інших, там гірша ситуація. Найкраща ситуація з вакцинацією у штатах, які знаходяться на узбережжі - це Нью-Йорк, Каліфорнія, Массачусетс, тобто Східне і Західне узбережжя. А от штати в центрі США дуже релігійні, тут гірша ситуація з вакцинацією. Попри все, багато що залежить від керівництва штату.

В Україні часто дорікають владі низькими темпами вакцинації. Мовляв, такі темпи не допоможуть зупинити нову хвилю захворювань, яку очікують восени. То якими мають бути ці темпи, аби не допустити узагалі, або принаймні мінімізувати наслідки від нової хвилі розповсюдження вірусу?

Насправді темпи розповсюдження інфекції дуже сильно залежить від того, як вона потрапляє в країну. Якщо ми говоримо, що новий штам «Дельта» іде з Індії, зараз він захопив Росію, то, очікувано, що він звідти потрапить і в Україну. Хіба що зараз контакти з РФ у українців не такі інтенсивні, як раніше.

Так чи інакше, оскільки цей штам дуже швидко розповсюджується, то шанси для поширення у нього дуже гарні. Говорити про те, які саме мають бути темпи вакцинації, складно. Для цього є певні моделювання. Але чому наше Міністерство охорони здоров’я даними таких моделювань не користується, я не уявляю. Мабуть, тому що вони обмежені тим, яку кількість вакцин можуть привезти в Україну і організувати вакцинацію. Влада повинна була думати про це раніше – маю на увазі шляхи отримання вакцин у достатній кількості. Нинішні темпи вакцинації в Україні справді низькі.

Найбільш розповсюдженим в нашій державі є щеплення вакциною CoronaVac. Відомо, що в порівнянні з іншими вакцинами вона не найбільш ефективна. Уявімо, людина попри вакцинацію все одно інфікувалася. У чому відрізнятиметься перебіг хвороби пацієнта, який щепився умовно Pfizer і пацієнта з щепленням CoronaVac, або Johnson&Johnson?

По-перше, часто коли говорять про ефективність вакцини називаються певні проценти. Наприклад, кажуть, Pfizer, або Moderna мають 95% ефективності. Це означає, що із сотні вакцинованих людей захворіє п’ятеро. І ми зараз не говоримо про те, як захворіють: легко чи важко. Ми говоримо тільки про факт інфікування.

Коли ми говоримо про вакцини нижчої ефективності, про той же CoronaVac, то клінічні дослідження дають цій вакцині до 75% ефективності. Це означає, що із 100 вакцинованих 25 людей захворіють. Те, що 75 не захворіють уже дуже добре.

Тепер поговоримо про те, як протікатиме хвороба. Якщо ти вакцинований сильнішою вакциною, буде кращий ефект, легше перенесення хвороби. Але навіть якщо вас вакциновано слабшою вакциною, все одно ефект полягатиме у легшому перенесенні хвороби в разі інфікування.

Наскільки ця відсотковість ефективності залежить від появи нових штамів?

Прямо залежить. Новий штам майже як новий вірус – ефективність може бути іншою. Частіше нижчою, бо вірус теж вчиться уникати імунної відповіді та які мутації треба для цього зробити. Справді, немає ще вакцин від нових штамів, бо вони ще тільки у розробці. На це підуть місяці.

Нині спостерігаємо потужний спалах коронавірусу у Південній Америці, зокрема в Аргентині. Це якось пов’язано з кліматом? Чи впливає на вірус сезонність?

Ми всі знаємо, що таке сезонна застуда і сезонний грип. Коли стає холодніше, віруси легше інфікують людей. Причина - зниження температури на слизистих поверхнях людини.

У «корони» поки що не видно такої сезонності. Вона заражає людей доволі ефективно і в холод, і у спеку. Приклад Індії абсолютно чітко це підтверджує, адже там цілий рік дуже жарко.

Наразі немає вакцин проти нових штамів коронавірусу. І складається враження, що нові штами стрімкіше з’являються, ніж самі вакцини. Враховуючи, що вірус весь час мутує, чи є небезпека, що науковці весь час не встигатимуть реагувати на нові штами, розробляючи вакцини? Це призведе до того, що не буде винайдено вакцину зі 100% ефективністю?

Може скластися така щаслива ситуація, що ми досягнемо такого рівня вакцинації, коли всі люди будуть щеплені від того штаму вірусу, який на той момент ходитиме планетою. Таким чином цей вірус просто зникне. Тобто просто перейде від людини до іншого хазяїна, наприклад, тварини. Це один варіант розвитку подій, на який ми дуже сподіваємося.

Інший варіант – замкнене коло, коли вірус знаходитиме весь час той варіант (штам), проти якого наша вакцина буде діяти з ефективністю 50/50, тобто коли у вірусу все ще буде велика ймовірність розмножуватися всередині організму. Тоді один, або два рази на рік потрібно буде щеплюватися новою вакциною.

З 1 липня у Європі мали запрацювати паспорти вакцинації. Європейське агентство з лікарських засобів внесло до переліку затверджених вакцин британську вакцину AstraZeneca, але не внесло її індійський аналог Covishield, який використовують в Україні. Чи є різниця між тим, в якій країні виготовлена вакцина, яка з них більш ефективна?

Відповідь на запитання про затвердження тієї, чи іншої вакцини полягає у репутації виробника. Щодо цієї конкретної ситуації з Covishield, то ця вакцина відповідає усім стандартам якості. У цій ситуації я підтримую індійську вакцину. В подібних рішеннях часто роль грає політика, а не показники якості вакцини.

Всі лабораторії шукають найкращі захисні антитіла, ефективні проти Covid-19

Зараз частіше говорять про вакцини, а не про ліки, якими лікують хворих на коронавірусну хворобу. Наскільки нинішній протокол лікування хворих з Covid-19 відрізняється від того, що був на початку пандемії? Чим сьогодні лікують хворих, наприклад, у США?

Лікують так, як і раніше - від симптомів. Оскільки ліків від Covid-19 поки що не винайдено. Полегшують дихання киснем, зменшують навантаження на імунну систему. Протокол лікування у США мало чим відрізняється від того, що є в Україні.

Єдине, в чому Сполучені Штати в рази кращі будь-кого у світі, так це у підході до лікування хвороб, від яких немає специфічних ліків. Всі лабораторії шукають найкращі захисні антитіла. І коли ти їх знайшов, робиш генетичний код антитіла і можеш його потім синтезувати в будь-якій кількості і вводити іншим людям замість природного імунітету.

Тобто, ти створюєш для них такий штучний імунітет, вводячи одразу готове антитіло, а не вакцину. І це антитіло, оскільки вибрано з-поміж багатьох інших, дуже потужне. Воно знаходить той вірус і вбиває все, пов’язане з ним.

Підхід у введенні терапевтичних антитіл у США дуже популярний. Пошуком найбільш сильних антитіл займається окрема структура U.S. Food and Drug Administration. Ця структура надає дозволи по прискореній процедурі на використання цих терапевтичних антитіл.

Чи застосовується в Україні така практика? Є приклади?

У нас є один з фармацевтичних виробників, Biopharma, який за допомогою ЗМІ намагається донести до влади свої підходи лікування ковідних хворих саме цими терапевтичними антитілами. Їх потрібно добувати з сироватки крові хворих, або тих людей, що перехворіли.

Компанія почала збирати «антиковідну» плазму крові від хворих ще в травні 2020. Все це виглядає як крик душі фармацевтів, який поки що Міністерство охорони здоров’я не чує. Звичайно, це потрібно було би вводити до протоколів лікування, але наразі цим ніхто не цікавиться.

Ми пам’ятаємо інкубаційний період вуханського варіанту коронавірусу, який досягав 21 день. Інкубаційний період нового штаму «Дельта плюс» - всього 24 години. З чим це пов’язано, що саме вплинуло на таке прискорення вірусу?

У «Дельти» і «Дельти плюс» набагато краща спорідненість із певним білком на поверхні наших клітин, за які він чіпляється. Отже, вірус закріплюється на клітині і добивається, щоби його мембрана, його зовнішні оболонка торкнулася поверхні нашої клітини і відбулося злиття двох мембран. І коли це стається, генетичний матеріал вірусу «вливається» в нашу клітину, i клітина вже синтезує новий вірус.

«Дельта», на жаль для нас, має набагато кращу спорідненість до певного білку на наших клітинах, ніж інші. Попередні варіанти, або штами коронавірусу, діяли повільніше, не одразу закріплялися на наших клітинах, злітали, шукали іншу, тому у них був довше інкубаційний період. «Дельта» ж одразу закріпляється на клітині, швидко розмножується, тому інкубаційний період набагато коротший.

Поки що 70% мешканців Землі не вакциновані навіть від першого, вуханського, штаму (Фото: Reuters)

«Людина, яка хворіє, – це інкубатор нових штамів Covid-19»

Наскільки велика вірогідність появи українського штаму Covid-19? Які складові для такої появи існують?

Абсолютно вірогідна така поява, враховуючи темпи вакцинації в Україні. Людина, яка хворіє, – це інкубатор нових штамів. Віруси мутують весь час, але розмножуватись і випробувати новий варіант вони можуть тільки всередині живої клітини, тобто нас з вами. Важливо не дати їм такої можливості.

На сьогодні варіантів, що викликають занепокоєння (variant of concern, VOC), десь сім, або вісім штамів у світі. Найбільш небезпечні зараз бразильський штам, південноафриканський і індійський, який i називається «Дельта».

Є кілька причин, чому з’являється новий штам саме в конкретній країні.

Перша – якщо вірус певний час гуляє по країні без усілякого спротиву з боку системи охорони здоров’я. Ми пам’ятаємо, що у Британії певний час влада нічого не робила задля того, щоби зупинити його розповсюдження, сподіваючись на колективний імунітет.

Друга – це розмір країни і ізольованість від інших. Британія невелика, густозаселена і знаходиться на островах. От все це і спонукало до появи їх власного штаму.

Візьмемо, наприклад, Індію, де є великі гори, які стримують міграції населення, є певна ізольованість на перетин сухопутних кордонів з іншими країнами. Плюс, Індія надзвичайно густозаселена.

Складно сказати, чому у Південній Африці виник свій штам. Причина, можливо, пов’язана з рівнем системи охорони здоров’я. Плюс, щільна заселеність і наявність великих міст. Плюс, вони, як і на всьому континенті Африки, дуже довго вважали, що коронавірус – це проблеми Європи, Азії, але не їхня. Запізно почали кампанію з вакцинації.

Фахівці кажуть, що восени в Україні слід чекати нової хвилі захворювань на коронавірус. Наскільки це вірогідно і від чого залежить? Ідеться про одну хвилю, чи декілька?

Щоби відповісти на ваше питання, потрібен дуже багатокомпонентний аналіз, бо це математичний розрахунок ймовірностей. Проте, моделювання може сильно відрізнятися від того, що трапиться насправді у житті, бо воно може не враховувати ті чи інші параметри, які виявляться ключовими. Будь-яке моделювання – це прогноз.

Поки що 70% мешканців Землі не вакциновані навіть від першого, вуханського, штаму. Тому будь-який епідеміолог скаже, що так, ми очікуємо нові хвилі коронавірусу. Але як швидко вони прийдуть до конкретної країни, залежить від багатьох факторів.

Чому кажуть про осінь? Бо починаються заняття в школах і університетах. До того часу Україні потрібно вакцинувати хоча би 30% населення.

Яка вірогідність того, що в Україні хвиля заражень буде такою ж складною, як перші хвилі в Китаї, чи Італії, враховуючи небезпечність мутованого коронавірусу і невеликі темпи вакцинації?

Боюсь, що українці будуть продовжувати хворіти. Якщо хоча б 30% населення вакцинується, це дуже сильно знизить розповсюдження вірусу. Бо кожна третя людина не дасть вірусу можливості розповсюджуватися.

Попри офіційну статистику, я думаю, що в Україні перехворіло до 70% населення. А якщо людина перехворіла легко, або безсимптомно (а таких більшість), у неї практично немає нейтралізуючих антитіл. Але є титр антиковідних не-нетралізуючих антитіл. Та навіть ці титри кращі, ніж нічого.

З цієї точки зору непогано, що в Україні перехворіла велика кількість людей. Хвиля у нас буде, але не думаю, що така, як в Індії. Хоча розумію, що люди панікують, хвилюються.

Щоб ви сказали людям, аби вони не панікували? Як найкраще захиститися, окрім, як отримати щеплення?

Вакцинуйтеся! Тоді ваші шанси перехворіти легко зростають у рази.

Михайло Глуховський, «Главом»