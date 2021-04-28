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    Covid-19: в Україні майже 10 тис. нових інфікованих. Рекордна кількість людей одужала

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    Найбільше інфікованих зареєстрували в Києві - Covid-19: в Україні майже 10 тис. нових інфікованих. Рекордна кількість людей одужала
    Найбільше інфікованих зареєстрували в Києві
    Фото Укрінформ

    558 716 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії

    В Україні станом на 28 квітня 2021 року виявили 9 590 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 451 дитина та 217 медпрацівників. Про це повідомив очільник МОЗ Максив Степанов на сторінці у Facebook.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 3 623 особи;
    • летальних випадків – 441;
    • одужало – 20 062 особи;

    За добу в Україні одужала рекордна кількість людей за весь час пандемії – 20 062 людей. Попереднє найбільше значення було встановлено 23 квітня, тоді одужало 18 964.

    Здійснено тестувань за добу – 99 112 (зокрема методом ПЛР – 43 841, методом ІФА – 15 489, досліджень експрес-тестами на антиген до Sars-CoV-2 – 39 782).

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 2 047 838 осіб;
    • одужало – 1 616 891 особа;
    • летальних випадків – 43 391;
    • проведено ПЛР-тестувань – 9 335 892.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м Київ (1 070), Харківській (818), Донецькій (811), Дніпропетровській (584) та Львівській (530) областях. 19 590 людей щеплено проти Covid-19 за добу 27 квітня 2021 року в Україні.

    558 716 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 558 714 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 9 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном.

    За даними РНБО, Україна перебуває на 16-му місці у світі за кількістю хворих і на 18-му — за кількістю смертей від коронавірусу.

    Тим часом, Сінгапур очолив рейтинг стійкості до коронавірусу – уперше з першого місця усунули Нову Зеландію. Це сталось завдяки швидким темпам вакцинації. Про це свідчать дані рейтингу, який складало агентство Bloomberg.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я рейтинг хвороби коронавірус
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