ВООЗ назвала причину спалаху коронавірусу в Індії

Один з штамів коронавірусу, що циркулює в Індії – B1617 – вважається більш заразним

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила, що спалах коронавірусу в Індії був викликаний «ідеальним штормом» масових зібрань, більш заразними штамами і низьким рівнем вакцинації.

Про це пише The Guardian з посиланням на офіційного представника ВООЗ Таріка Яшаревича

Один з варіантів коронавірусу, що циркулює в Індії – B1617 – вважається більш заразним. Однак Яшаревич застеріг від того, щоб вважати мутацію вірусу єдиною причиною хвилі в країні. За його словами, міра, якою мутації відповідальні за зростання кількості заражень, неясна, оскільки є і інші фактори – такі як масові зібрання.

ВООЗ також заявила, що системі охорони здоров'я Індії завдавали непотрібного тиску і люди, які в паніці прямували в лікарні, коли вони могли вилікуватися від Covid-19 удома – адже лише близько 15% пацієнтів з Covid-19 потребують госпіталізації.

Як відомо, в Індії ковідний колапс: люди за шалені гроші купують кисень на «чорному ринку».

Додамо також, що в Індії збудують понад 500 станцій з виробництва медичного кисню.

Традиційно у світі за добу найбільше хворих виявляють в Індії, Туреччині та США. В Індії зафіксували понад 354 тисячі нових інфікувань.

Уряд Нідерландів ухвалив рішення ввести заборону на всі пасажирські авіарейси з Індії в зв'язку з швидким поширенням коронавірусу в цій країні. Заборона діятиме до 1 травня.