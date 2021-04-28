  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    ВООЗ назвала причину спалаху коронавірусу в Індії

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Пандемія Covid-19 в Індії продовжує посилюватися - ВООЗ назвала причину спалаху коронавірусу в Індії
    Пандемія Covid-19 в Індії продовжує посилюватися
    Фото: ЕРА

    Один з штамів коронавірусу, що циркулює в Індії – B1617 – вважається більш заразним

    Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила, що спалах коронавірусу в Індії був викликаний «ідеальним штормом» масових зібрань, більш заразними штамами і низьким рівнем вакцинації.

    Про це пише The Guardian з посиланням на офіційного представника ВООЗ Таріка Яшаревича

    Один з варіантів коронавірусу, що циркулює в Індії – B1617 – вважається більш заразним. Однак Яшаревич застеріг від того, щоб вважати мутацію вірусу єдиною причиною хвилі в країні. За його словами, міра, якою мутації відповідальні за зростання кількості заражень, неясна, оскільки є і інші фактори – такі як масові зібрання.

    ВООЗ також заявила, що системі охорони здоров'я Індії завдавали непотрібного тиску і люди, які в паніці прямували в лікарні, коли вони могли вилікуватися від Covid-19 удома – адже лише близько 15% пацієнтів з Covid-19 потребують госпіталізації.

    Як відомо, в Індії ковідний колапс: люди за шалені гроші купують кисень на «чорному ринку».

    Додамо також, що в Індії збудують понад 500 станцій з виробництва медичного кисню.

    Традиційно у світі за добу найбільше хворих виявляють в Індії, Туреччині та США. В Індії зафіксували понад 354 тисячі нових інфікувань.

    Уряд Нідерландів ухвалив рішення ввести заборону на всі пасажирські авіарейси з Індії в зв'язку з швидким поширенням коронавірусу в цій країні. Заборона діятиме до 1 травня.

    Читайте також:

    Теги: Індія лікарня ВООЗ коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies