Covid-19: надії на колективний імунітет тануть на очах

Експерти припускають, що боротьба з SARS-CoV-2 закінчиться нескоро. Якщо взагалі закінчиться

Керівник робочої групи Європейського Союзу з питань вакцин заявив, що країни ЄС зможуть виробляти достатню кількість вакцин для досягнення колективного імунітету дорослого населення ЄС до середини липня.

«Це означає, що 70% дорослого населення мали б щепити до середини липня», – заявив комісар Європейського внутрішнього ринку Т'єрі Бретон.

Концепція колективного імунітету полягає в тому, що за умови щеплення значної частки населення проти хвороби (або за умови вироблення імунітету шляхом перенесення недуги), будь-яка заражена людина матиме можливість заразити дедалі меншу кількість осіб, таким чином розповсюдження уповільнюється і наближується до нуля.

Водночас дедалі більше західних експертів сумніваються, що досягнення колективного імунітету проти SARS-CoV-2 в принципі можливе.

Повільна вакцинація

У документі, опублікованому науковцями з Інституту Кірбі при Університеті Нового Південного Уельсу в Сіднеї, є припущення, що як зниження імунітету, так і мутації вірусу можуть з часом призвести до зниження рівня захисту від вакцини. «Ймовірно, буде потрібне щорічне додаткове щеплення», – роблять висновок дослідники.

Теоретично вакцинація могла б повністю зупинити поширення коронавірусної інфекції. «Однак ми, як суспільство, відкинули цю, – коментує доктор Грегорі Поланд, директор дослідницької групи по вакцинам в американській клініці Мейо. – Єдине, про що ми можемо говорити, це контроль».

Видання USA Today нагадує, що спершу посадові особи різних штатів планували забезпечити населенню захист, на кшталт того, який забезпечує щеплення від кору. Тобто масова вакцинація двома дозами – і про коронавірусну інфекцію можна забути. Однак наразі науковці та посадовці визнали: може йтися лише про стримування, аналогічне щосезонному стримуванню грипу. Це означає, що із високою вірогідністю спалахи будуть регулярними, але максимально обмеженими.

USA Today зауважує, що у випадку з Covid-19, коли вакцини ефективні, але їхня дія нетривала, небажання громадян вакцинуватися робить таку широку захист малоймовірною. Це означає, що люди, які не можуть вакцинуватися, або чия імунна система ослаблена ліками або хворобою, залишаться вразливими. «Ймовірно, завжди буде достатня кількість невакцинованих людей для того, щоб дозволити Covid-19 поширюватися, як тільки він потрапить до спільноти. І навіть вакциновані люди не будуть захищені на 100% перед лицем такої заразної хвороби», – зазначає видання.

Захист від коронавірусу забезпечить лише щорічна вакцинація?

«Минулого літа ВООЗ визначила граничні значення комбінованої інфекції і вакцинації, необхідні для розриву ланцюга передачі (тобто сумарно кількість щеплених людей та тих, хто отримав природній імунітет внаслідок хвороби), на рівні від 60% до 70%. У грудні головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі оголосив про те, що через мутації вірусу показники піднялись до рівня 75-85%. З появою високо інфекційних варіантів ця цифра збільшилась до 90%. Однак небажання деяких американців пройти вакцинацію, ймовірно, зробило це число недосяжним», – зауважує видання.

Для України питання занадто розтягнутої в часі вакцинації та відмови від щеплення є надзвичайно актуальним. Станом на сьогодні, 26 квітня, щеплено 539 126 людей від початку вакцинальної кампанії. З них завершили вакцинацію, тобто отримали дві дози, дев’ятеро осіб. Із цих щасливчиків дві особи отримали одну з доз за кордоном.

Станом на 27 квітня в Україні зафіксовано 7915 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію

Мутації

Причиною третьої хвилі коронавірусної інфекції у світі західні епідеміологи називають появу та поширення кількох мутацій, які забезпечили SARS-CoV-2, по-перше, вищу заразність, а по-друге, важчий перебіг. Зокрема, йдеться про британський та південноафриканський штами.

Очевидно, що еволюція вірусу триває. Вчені з Техаського механіко-сільськогосподарського університету виявили варіант нового коронавируса, який потенційно стійкий до антитіл, йдеться в заяві університету. Штам BV-1 був виявлений в однієї людини, який повідомив про помірних симптомах Covid-19, пише газета The Jerusalem Post.

«В даний час ми не знаємо усіх характеристик цього штаму, але цей варіант поєднує в собі генетичні маркери, кожен з яких науковці пов'язують зі швидким поширенням, важким перебігом і високою стійкістю до нейтрализующим антитіл», – вказав головний вірусолог Global Health Research Complex Бен Нойман.

Еволюція вірусу триває.

«Навряд чи можливий колективний імунітет проти Covid-19 хоча б з тієї причини, що вірус мутує. Це така сама ситуація, як із грипом: за допомогою щеплень можна зупинити пандемічних характер поширення хвороби, але при цьому людство все одно не зможе виробити стійкий постійний імунітет», – пояснює у коментарі «Главкому» лікар-епідеміолог Катерина Сояк.

За її словами, наразі Україна точно не може розраховувати на досягнення колективного імунітету, зокрема, і з причин дуже повільних темпів вакцинації. «До кінця року ми точно всіх громадян не вакцинуємо. Заяви про те, що це можливо, звучать, але мені незрозуміло, на чому вони грунтуються (Сояк має на увазі відповідний указ, який підписав президент Володимир Зеленський, – «Главком»)», – підкреслила експерт.

Соціальний фактор

На думку деяких вчених, які моделюють поширення Cоvid-19, у момент жорсткого карантину виникає умовний тимчасовий імунітет. Однак він не стійкий і швидко руйнується, бо люди з часом змінюють свою соціальну поведінку: той, хто ізолювався в перші дні епідемії, може в якийсь момент поновити свої соціальні зв'язки, контактуючи з невеликими групами або великими натовпами.

За словами професора Найджела Голденфельда з Інституту геномної біології Карла Р. Воуза (Ілінойс, США), концепція колективного імунітету на практиці може бути застосованим до Covid-19. «Отже, як тільки карантинні заходи пом'якшаться і соціальні зв'язки людей відновляться, може початися інша хвиля. Таке ми неодноразово спостерігали, коли різні країни відкривалися занадто рано після карантинних обмежень, думаючи, що найгірше вже позаду», – пояснює він.

У момент жорсткого карантину виникає умовний тимчасовий імунітет. Однак він не стійкий і швидко руйнується, бо люди з часом змінюють свою соціальну поведінку: той, хто ізолювався в перші дні епідемії, може в якийсь момент поновити свої соціальні зв'язки

Фізик Центру функціональних наноматеріалів (CFN, США) Олексій Ткаченко дає таке пояснення: «Ми всі неоднаково сприйнятливі до інфекції через такі фактори, як вік, стан здоров’я та генетика. Так само ми відрізняємося за рівнями активності у соціальному житті: кожен має різну кількість близьких контактів і частоту взаємодії з ними протягом різних сезонів. Неоднорідність населення - ці індивідуальні відмінності у біологічній та соціальній сприйнятливості – особливо важлива, оскільки вона впливає на формування порогу колективного імунітету».

Отже, досягти колективного імунітету – принаймні, тимчасового – можливе за умов тривалого дотримання карантинних заходів і максимального звуження мережі соціальних зав’язків.

Що буде далі?

Христина Рамірес, професор біостатистики Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, вважає, що широка вакцинація може перетворити Covid-19 з вбивці в щось м'якше – принаймні, для щеплених людей. «Ізраїль, який на сьогоднішній день має найвищий рівень вакцинації в світі – 62%, дозволяє зробити попередній прогноз про те, що так може статися. Як тільки рівень вакцинації досягне 50%, кількість випадків захворювання і смерті почне різко скорочуватися», – переконана вона.

У свою чергу епідеміолог Катерина Сояк зазначає, що нині важко прогнозувати, як поводитиметься вірус далі. «Це важко прогнозувати. Поступове послаблення вірусу може бути, а може статися і навпаки: з’являтимуться дедалі агресивніші штами. Однак є і вірогідність того, що мутації, які продовжать відбуватися, людина ніяк не відчуватиме», – припускає вона.

Експерт також зауважила, що «певний ефект у питанні протидії має» зростання кількості вакцинованих, і тих, хто перехворів та здобув імунітет самотужки.

Лікар-інфекціоніст Надія Дребот погоджується з колегою. «Можна довго дискутувати про неможливість досягнення колективного імунітету, однак безсумнівно, що країни, які мають високі показники охоплення вакцинацією, демонструють значне зниження показників захворюваності», – сказала вона у коментарі «Главкому».

«Щодо українських реалій можу сказати таке: у нас дуже багато версій, розмов та теорій щодо вакцинації і мало дій. Усе, що потрібно, – це спокійний і впевнений процес щеплення населення», – резюмувала вона.

Наталія Сокирчук, «Главком»

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