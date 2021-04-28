Захворюваність зростає. За добу в Києві понад тисяча нових випадків Covid-19

Рівень госпіталізацій хворих на коронавірус у Києві високий

Минулої доби в Києві від коронавірусу померли 40 киян

За минулу добу, 27 квітня, у Києві коронавірус виявлено у 1070 людей. Це на 201 особу більше, ніж за попередню добу (за добу 26 квітня було 869 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 193690 випадків захворювання на Covid-19.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу одужали 122047 осіб (за добу 1174), померли 4537 осіб (за добу 40).

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1070), Харківській (818), Донецькій (811), Дніпропетровській (584) та Львівській (530) областях», – повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

У Київській області від початку епідемії зафіксовано 117797 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 384 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 390 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 96821 особа (за добу 1743), померли 2316 людей (за добу 36).

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 2047838 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 27 квітня зафіксовано 9590 хворих на коронавірус.

Як повідомив Степанов, 27 квітня у Києві зроблено 1876 щеплень від коронавірусу, на Київщині проведено 820 вакцинацій.

Нагадаємо, за добу 26 квітня в Києві виявили 869 хворих на коронавірус, померли 31 особа.

14 квітня комісія з надзвичайних ситуацій Києва ухвалила рішення продовжити посилені карантинні обмеження у столиці до 30 квітня.

26 квітня мер Києва Віталій Кличко оцінив перспективи скасування локдауну в Києві.

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