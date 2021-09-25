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    В Україні за добу від коронавірусу вакцинували понад 159 тисяч осіб

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    Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 6624028 людей - В Україні за добу від коронавірусу вакцинували понад 159 тисяч осіб

    Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 6624028 людей

    Фото з відкритих джерел

    Протягом доби працювали 966 мобільних бригад, 2977 пунктів щеплення та 345 центрів вакцинації

    В Україні протягом доби 24 вересня від коронавірусної хвороби вакцинували 159004 людини. Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

    «159004 людини вакциновано проти Covid-19 за минулу добу 24 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 96885 людей, повністю імунізовані – 62119 людей», – йдеться у повідомленні.

    Протягом доби працювали 966 мобільних бригад, 2977 пунктів щеплення та 345 центрів вакцинації.

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    Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6624028 людей, з них отримали одну дозу – 6720913 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5418078 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 12138989 щеплень.

    Нагадаємо, станом не ранок 25 вересня, в Україні зафіксовано 8267 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 715, медпрацівників – 157. Також за минулу добу госпіталізовано – 2035 осіб. летальних випадків – 133, одужало – 2821 особа.

    Як повідомлялося, чотири області України через перевищений рівень госпіталізацій із Covid-19 відповідають «помаранчевій» зоні епідемічної небезпеки.

    Теги: хвороби епідемія щеплення коронавірус
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    В Україні за добу від коронавірусу вакцинували понад 159 тисяч осіб