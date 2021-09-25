Чотири області України перебувають у «помаранчевій» зоні карантину

Жодна з українських областей наразі не перейшла у червону зону

Чотири області України через перевищений рівень госпіталізацій із Covid-19 відповідають «помаранчевій» зоні епідемічної небезпеки. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

За даними МОЗ, станом на 25 вересня «помаранчевій» зоні епідемічної небезпеки відповідають:

Дніпропетровська область – 52,6%;

Донецька область – 73,5%;

Тернопільська область – 53,7%;

Черкаська область – 107,0%.

У цих регіонах перевищено рівень динаміки госпіталізацій із коронавірусом (норма для регіону «зеленої» зони – не більше ніж 50% хворих).

У Дніпропетровській, Донецькій, Черкаській областях перевищення зафіксовано три дні поспіль.

Нагадаємо, станом не ранок 25 вересня, в Україні зафіксовано 8267 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 715, медпрацівників – 157. Також за минулу добу госпіталізовано – 2035 осіб. летальних випадків – 133, одужало – 2821 особа.