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    Чотири області України перебувають у «помаранчевій» зоні карантину

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    У чотирьох регіонах перевищено рівень динаміки госпіталізацій із коронавірусом

    Фото з відкритих джерел

    Жодна з українських областей наразі не перейшла у червону зону

    Чотири області України через перевищений рівень госпіталізацій із Covid-19 відповідають «помаранчевій» зоні епідемічної небезпеки. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

    За даними МОЗ, станом на 25 вересня «помаранчевій» зоні епідемічної небезпеки відповідають:

    • Дніпропетровська область – 52,6%;
    • Донецька область – 73,5%;
    • Тернопільська область – 53,7%;
    • Черкаська область – 107,0%.

    У цих регіонах перевищено рівень динаміки госпіталізацій із коронавірусом (норма для регіону «зеленої» зони – не більше ніж 50% хворих).

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    У Дніпропетровській, Донецькій, Черкаській областях перевищення зафіксовано три дні поспіль.

    Нагадаємо, станом не ранок 25 вересня, в Україні зафіксовано 8267 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 715, медпрацівників – 157. Також за минулу добу госпіталізовано – 2035 осіб. летальних випадків – 133, одужало – 2821 особа.

    Теги: хвороби епідемія карантин коронавірус
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    Чотири області України перебувають у «помаранчевій» зоні карантину