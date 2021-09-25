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    В Україні за добу виявили понад 8 тис. нових випадків коронавірусу

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    Минулої доби через коронавірус померли 133 українці - В Україні за добу виявили понад 8 тис. нових випадків коронавірусу

    Минулої доби через коронавірус померли 133 українці

    Фото з відкритих джерел

    Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській області

    Станом не ранок 25 вересня, в Україні зафіксовано 8267 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 715, медпрацівників – 157. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 2035 осіб;
    • летальних випадків – 133;
    • одужало – 2821 особа.

    За добу протестовано:

    • методом ПЛР – 39360 осіб,
    • методом ІФА – 10699 осіб,
    • експрес-тестами – 29020 осіб.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 2387750 осіб;
    • одужало – 2243209 осіб;
    • летальних випадків – 55557;
    • проведено ПЛР-тестувань – 12673213.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (929), Дніпропетровській (751), Львівській (677), Запорізькій (556) та Донецькій (503) областях.

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    Нагадаємо, за добу 23 вересня 2021 року в Україні зафіксували 9058 нових підтверджених випадків коронавірусу. Востаннє понад 9 тисяч хворих за добу виявляли в кінці квітня. Серед хворих – 849 дітей та 137 медпрацівників.

    Також за минулу добу з ковідом госпіталізували 2060 людей, померли – 140, одужали – 2415.

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    Теги: хвороби епідемія коронавірус
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    В Україні за добу виявили понад 8 тис. нових випадків коронавірусу