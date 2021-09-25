В Україні за добу виявили понад 8 тис. нових випадків коронавірусу

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській області

Станом не ранок 25 вересня, в Україні зафіксовано 8267 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 715, медпрацівників – 157. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2035 осіб;

летальних випадків – 133;

одужало – 2821 особа.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 39360 осіб,

методом ІФА – 10699 осіб,

експрес-тестами – 29020 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2387750 осіб;

одужало – 2243209 осіб;

летальних випадків – 55557;

проведено ПЛР-тестувань – 12673213.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (929), Дніпропетровській (751), Львівській (677), Запорізькій (556) та Донецькій (503) областях.

Нагадаємо, за добу 23 вересня 2021 року в Україні зафіксували 9058 нових підтверджених випадків коронавірусу. Востаннє понад 9 тисяч хворих за добу виявляли в кінці квітня. Серед хворих – 849 дітей та 137 медпрацівників.

Також за минулу добу з ковідом госпіталізували 2060 людей, померли – 140, одужали – 2415.