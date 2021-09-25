Якби Covid-19 стався через два роки, у нас уже не було б інфекційних лікарень, – Степанов

Ексміністр пояснив, чому реформа Супрун – не панацея

Медична реформа, започаткована ексочільницею Міністерства охорони здоров'я Уляною Супрун, не є панацеєю для українських реалій. Якби пандемія Covid-19 сталася через два роки, завдяки вищезгаданій реформі в Україні вже не було б інфекційних лікарень. Це створило би додаткові складності у боротьбі з хворобою, в інтерв’ю «Главкому» розповів колишній міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

Степанов наголосив, українцям здається, що за кордоном медицина добре розвинена, але і там є суттєві проблеми. Так, наприклад, у Великій Британії пацієнт може стояти у черзі до вузького спеціаліста по п’ять-шість місяців.

«По-перше, в Україні, слава Богу, не встигли знищити інфекційні стаціонари. По-друге, потрапити до стаціонару в нашій країні набагато легше, ніж, наприклад, у Великій Британії. Що таке стаціонар? Людина одразу опиняється під цілодобовим наглядом лікарів. Нам тільки здається, що за кордоном усе дуже і дуже добре. «Ковід» поставив «двійку» системам охорони здоров’я переважній більшості країн», – пояснив колишній міністр.

Раніше команда Супрун говорила, що квінтесенцією ситуації в українській медицині є неефективна лікарня. Степанов зазначив, що це не так: «Хто вирішив, що вона неефективна? Якщо ви поїдете до якогось району і спитаєте мешканців, чи ефективна їхня лікарня, то 99% скажуть, що лікарня ефективна, її не потрібно закривати і звільняти медиків».

Також ексміністр зазначив, що на його думку, для подолання пандемії слід використовувати фінансові стимули для населення, зокрема, для пришвидшення темпів вакцинації.

«От є у нас категорія громадян віку 60+, їх потрібно захистити в першу чергу. У нас 12 млн таких. Знайдіть в бюджеті 12 млрд грн. Дайте кожному пенсіонеру по 1 тис. грн як тим, хто уже вакцинувався, так і тим, хто має вакцинуватися. Зробите дві справи одночасно: захистите людей та фінансово підтримаєте найвразливішу категорію населення», – вважає колишній керівник МОЗ.

Нагадаємо, МОЗ готує 90 тисяч ліжок для covid-пацієнтів. Неінфекційні лікувальні установи планують залучати в три етапи, дивлячись на динаміку зростання інфікованих

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