Степанов про своє звільнення: президент у вічі не сказав, які до мене претензії

Міністра охорони здоров'я Максима Степанова відправили у відставку 18 травня. «За» проголосували 292 депутати з майже усіх фракцій та груп. Лише «Батьківщина» вийшла із зали усім складом і не голосувала

У першому великому інтерв’ю після своєї відставки Степанов розповів «Главкому», як його звільняли

Прохання написати заяву про відставку колишній очільник МОЗ Максим Степанов отримав від президента Володимира Зеленського. При цьому ні глава держави, ні прем’єр особисто жодних претензій до його роботи не висловили, повідомив колишній очільник МОЗ в інтерв’ю «Главкому».

Cтепанов нагадав, що свою позицію щодо звинувачень у зриві вакцинації він оприлюднив.

«Я не приховував свою позицію і більш того, говорив про неї публічно. У розмові з президентом хотів отримати відповідь: які до мене претензії по роботі? Це звичайна ділова етика: коли звільняєш людину – потрібно пояснити причину. Сказати про це нормально: в чому саме полягають претензії», – розповів ексміністр і додав: у вічі він жодних претензій так і не почув.

Співрозмовник «Главкому» відверто зізнався, що сьогодні у нього немає ані бажання, ані часу з’ясовувати, хто на Банковій був безпосереднім ініціатором його звільнення.

«У мене була розмова з прем’єр-міністром, була розмова з президентом. Яким чином, що саме вплинуло на їхню думку? Яка різниця! Коли я приймав будь-яке рішення на посаді міністра, не важливо було, хто впливає на цю думку. Важливо було, що це моя відповідальність за рішення. Так само і в цьому випадку», – підкреслив Степанов.

Нагадаємо, 18 березня Верховна Рада за поданням прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля відправила у відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова. Претензією до керівника Міністерства охорони здоров'я став провал вакцинації від коронавірусу.

Сам Максим Степанов дав зрозуміти, що залишати міністерське крісло не налаштований. Через соцмережі він поширив відеозвернення, в якому уточнив: заяву про звільнення не писав, а намагання відправити його у відставку назвав підкилимною боротьбою противників реформ у медичній галузі.