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    В Україні за минулу добу вакцинували майже 20 тисяч осіб, але лише першою дозою

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    Вакцинація проводилася трьома препаратами &ndash; AstraZeneca (7440), Sinovac (7130), Pfizer (5020) - В Україні за минулу добу вакцинували майже 20 тисяч осіб, але лише першою дозою

    Вакцинація проводилася трьома препаратами – AstraZeneca (7440), Sinovac (7130), Pfizer (5020)

    Фото з відкритих джерел

    З початку кампанії в Україні першу дозу covid-вакцини отримали 558 714 осіб, другу дозу – 9

    В Україні за вчора вакцинували від коронавірусу ще 19 590 осіб. При цьому всі щеплення були першою дозою. Про це свідчать дані Ради національної безпеки і оборони по Covid-19.

    Найбільше щеплень було зроблено у Львівській (2535), Одеській (1967), Дніпропетровській (1894) областях та в Києві (1876). Найменше вакцинували за вчора в Кіровоградській області-92.

    Вакцинація проводилася трьома препаратами – AstraZeneca (7440), Sinovac (7130), Pfizer (5020).

    З початку кампанії в Україні першу дозу covid-вакцини отримали 558 714 осіб, другу дозу – 9.

    Сьогодні в Україні повинні почати працювати 2127 пунктів вакцинації від Covid-19. Їх відкривають при медустановах. На щеплення до найближчого пункту можна записатися через сімейного лікаря або реєстратуру.

    Зазначимо, минулого тижня Україна отримала нову партію вакцини AstraZeneca-SKBio корейського виробництва. Дану вакцину планують використовувати, в тому числі для проведення другого щеплення тим громадянам, які були щеплені.

    Теги: Україна щеплення вакцинація коронавірус
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