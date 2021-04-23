В Україну прибула нова партія вакцини AstraZeneca

Вакцина південнокорейського виробництва є ідентичною до препарату Covishield

Сьогодні зранку в Україну доставили нову партію вакцини від коронавірусу AstraZeneca. Це вакцина південнокорейського виробництва. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Літак з вакциною прибув в аеропорт «Київ» імені Ігоря Сікорського близько 8:45. Нова партія складається з 367 тисяч доз вакцини. Вони були поставлені в рамках ініціативи Covax.

Нагадаємо, південнокорейську вакцину від коронавірусу зареєстрували в Україні 20 квітня. Спочатку очікувалося, що вакцина буде доставлена в країну 22 квітня, проте терміни змістилися.

Також повідомлялося, що Україна веде переговори про закупівлю вакцин проти коронавірусу в рамках загальноєвропейського договору. Обговорюють додаткове замовлення 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca. Йдеться про участь в Європейському механізмі розподілу вакцин. Зокрема, тривають переговори з Польщею.

Відзначимо, вакцина південнокорейського виробництва є однотипною до препарату Covishield, яким раніше в Україні прищеплювали населення. Таким чином цією вакциною планують зробити друге щеплення тим громадянам, які були щеплені Covishield.

Вакцинація другий дозою препарату AstraZeneca відбудеться через 12 тижнів після першої. Тобто вакцинувати другий дозою почнуть після 18 травня.

Додамо, що в Україні вчора 16169 людей було щеплено проти Covid-19. Такі дані наводить очільник МОЗ Максим Степанов. Загалом 508 046 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали одну дозу – 508 044 особи, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – п'ятеро осіб (із них дві особи отримали одну дозу за кордоном).

В Україні в середньому за тиждень від Covid-19 вакцинується 0,2% населення, що в десять разів менше, ніж в середньому у європейських країнах, де щотижня щеплюють близько 15 млн осіб, що становить 2% населення.

Зазначимо, що Кабінет міністрів планує до кінця року охопити вакцинацією від коронавірусної хвороби більшу частину дорослого населення України для формування колективного імунітету. Загалом у плані передбачено використання понад 21,913 млн доз вакцин - 8,94 млн доз вакцини Oxford/AstraZeneca, 10 млн доз американської Novavax, понад 1,91 млн доз китайської Sinovac Biotech і 1,07 млн доз Pfizer/BioNTech.