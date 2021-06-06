Сьогодні у центрі вакцинації в Києві прищепили 2,5 тисяч осіб

Сьогодні медики прищепили від коронавірусу більше людей, ніж за минулу суботу

У суботу, 5 червня, в центрі вакцинації від Covid-19, відкритому на базі Міжнародного виставкового центру, вакцинували понад 2,5 тисячі осіб. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

«Протягом вакцинального дня, 5 червня, всього, таким чином, вакциною CoronaVac провакциновано понад 2500 осіб», – повідомила директор Департаменту охорони здоров'я Києва Валентина Гінзбург.

Та за словами директорки Департаменту охорони здоров’я, ця цифра могла бути значно більшою, відповідно значно більше киян могли сьогодні отримати захист від Covid-19.

«На превеликий жаль, на вакцинацію приходить багато людей, в яких не підписано декларацію з лікарем. Для розуміння – процес вакцинації людей із декларацією триває близько 7 хвилин. Якщо декларації немає – близько півгодини. Ось і порахуйте, на скільки швидше рухалася би черга, якщо у всіх охочих щепитися були декларації з лікарем», – зауважила Валентина Гінзбург.

Для порівняння Валентина Гінзбург навела цифри. За 7 годин вакцинування освітян, які мають декларації, одна бригада в середньому щепить 200 осіб, без заповнення інформаційної згоди. За той же час сьогодні в МВЦ – близько 100. І це при тому, що вакцина, якою щеплюють освітян, потребує більше часу щодо підготовки для введення.

Зазначимо, що за минулі вихідні, 29 і 30 травня, в Київському центрі вакцинації було щеплено 3467 осіб. При цьому в неділю вакцинувалися 2072 осіб.

Нагадаємо, центр вакцинації від коронавірусу розпочав роботу у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті Києва 29 травня.

Також у Києві запрацювали пункти вакцинації працівників закладів освіти вакциною Pfizer, яку надало Міністерство охорони здоров’я. Наразі визначено 17 таких пунктів, які розташовані в усіх районах столиці.