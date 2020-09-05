Вісті з Феофанії. Стало відомо про стан Філарета



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Патріарха Філарета лікують у державній лікарні у Феофанії

Вчора Київський Патріархат повідомив про шпиталізацію Патріарха

На офіційній сторінці патріарха у Facebook з’явилася інформація, що стан здоров’я Філарета задовільний.

«2-й день госпіталізації. Стан Патріарха Філарета задовільний. Діагностовано запалення легень.

Просимо піднести до милостивого Господа свої щирі прохання про одужання Святійшого Філарета. Зараз він особливо потребує нашої молитви», – йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що під час богослужінь у Володимирському соборі 91-річний патріарх Філарет дотримувався усіх вимог карантину.

Нагадаємо, станом на ранок 5 вересня в Україні зафіксовано 2 836 нових випадків коронавірусу, це на 113 випадків більше, ніж минулої доби (2 723). Одужали – 1 036 (вчора 937), померли – 50 (вчора 51). Загалом одужали 61 649 осіб, летальних випадків – 2 811.

У Києві виявлено хворих 315 осіб (вчора 319). Також 172 випадки зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 162) і 195 – на Львівщині (вчора 196), 380 – на Харківщині (вчора 371), 166 – в Івано-Франківській (вчора 160), Одеська область – 222 випадки.

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