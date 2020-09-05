Минулої доби у Києві виявили коронавірус у 315 мешканців



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Минулої доби померли четверо мешканців столиці

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі

За минулу добу в Києві коронавірус виявили ще в 315 людей. 4 хворих померли. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

«Кількість хворих на коронавірус у столиці не зменшується. За минулу добу вірус виявили в 315 людей. Четверо хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 234 киян. На сьогодні в столиці вже 14172 підтверджених випадків захворювання на Covid-19», – повідомив Кличко.

Серед тих, хто захворіли: 163 жінки віком від 22 до 89 років. Та 9 дівчаток від 1 до 15 років. 132 чоловіка віком від 19 до 86 рокiв. Та 11 хлопчиків від 4 років до 17. Захворіли, зокрема, і 7 медиків.

До лікарень столиці потрапили 42 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужала за минулу добу 97 людей. Всього коронавірус подолали 4713 мешканців Києва.

«Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 57. У Дарницькому – 55. Та в Оболонському районі – 39 випадків, – зазначив мер. – Пам’ятайте про елементарні правила безпеки. Дбайте про своє здоров’я та здоров’я людей, які поруч! Бережіть себе!», – наголосив Віталій Кличко.

Нагадаємо, станом на ранок 5 вересня в Україні зафіксовано 2 836 нових випадків коронавірусу, це на 113 випадків більше, ніж минулої доби (2 723).

Одужали – 1 036 (вчора 937), померли – 50 (вчора 51).

Загалом одужали 61 649 осіб, летальних випадків – 2 811.

У Києві виявлено хворих 315 осіб (вчора 319). Також 172 випадки зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 162) і 195 – на Львівщині (вчора 196), 380 – на Харківщині (вчора 371), 166 – в Івано-Франківській (вчора 160), Одеська область – 222 випадки.