З липня кількість госпіталізованих з коронавірусом зросла більш ніж удвічі, – Степанов



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Степанов підкреслив, що віднесення регіону до «помаранчевої» або «червоної» зони епідемічної небезпеки вираховується за зрозумілою формулою

Загальна кількість зайнятих ліжок для хворих із підтвердженим діагнозом Covid-19 та підозрою на нього у ряді регіонів складає більше 50%

З липня кількість людей, які перебувають у лікарнях із підтвердженим діагнозом Covid-19, зросла більш ніж удвічі. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу.

«На сьогоднішній ранок загальна кількість людей, які перебувають у лікарнях з підтвердженим діагнозом Covid-19 складає 7 467 пацієнтів, і ця кількість продовжує зростати. Хочу нагадати, що на середину липня ця кількість була на рівні 3,5 тисяч», – зауважив міністр охорони здоров’я.

Степанов також повідомив, що загальна кількість зайнятих ліжок для хворих із підтвердженим діагнозом Covid-19 та підозрою на нього у ряді регіонів складає більше 50%.

Так, в Івано-Франківській області зайнято 61% ліжок, в Одеській – 65%, у Чернівецькій – 69%.

Міністр вкотре підкреслив, що віднесення певного регіону до «помаранчевої» або «червоної» зони епідемічної небезпеки вираховується за зрозумілою формулою, яку «порахувати може навіть дитина».

Представникам місцевої влади, які не хочуть виконувати рішення про посилення карантинних обмежень, Степанов нагадав, що вони зобов’язані виконувати прийняті в межах компетенції рішення комісії ТЕБ та НС.

Нагадаємо, станом на ранок 5 вересня в Україні зафіксовано 2 836 нових випадків коронавірусу, це на 113 випадків більше, ніж минулої доби (2 723).

Одужали – 1 036 (вчора 937), померли – 50 (вчора 51).

Загалом одужали 61 649 осіб, летальних випадків – 2 811.

У Києві виявлено хворих 315 осіб (вчора 319). Також 172 випадки зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 162) і 195 – на Львівщині (вчора 196), 380 – на Харківщині (вчора 371), 166 – в Івано-Франківській (вчора 160), Одеська область – 222 випадки.