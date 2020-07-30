  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Здоров'я

    В заступника Саакашвілі Ольшанського виявили коронавірус, — ЗМІ

    • Розсилка
    Олександр Ольшанський захворів на Covid-19 - В заступника Саакашвілі Ольшанського виявили коронавірус, — ЗМІ
    Олександр Ольшанський захворів на Covid-19

    Діагноз Covid-19 у заступника Саакашвілі підтвердили минулого тижня в серед

    Заступник глави Офісу простих рішень і результатів Міхеіла Саакашвілі, Олександр Ольшанський, заразився коронавірусом.

    Про це повідомляє видання Бабель.

    За даними видання, діагноз Covid-19 у заступника Саакашвілі підтвердили минулого тижня в середу. Відтоді він лікується, інформації про його самопочуття і перебіг хвороби немає.

    Зазначимо, що станом на 29 липня в Україні зросла кількість регіонів, де не можна послаблювати карантинні обмеження. До списку входять 10 областей. 

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      67597
    • Одужали
      37394
    • Хворіють
      28553
    • Померли
      1650
    Нагадаємо, в Україні станом на 29 липня зафіксовано 1022 нових випадків коронавірусу, це на 103 випадки більше, ніж учора (919). Загалом на сьогодні від початку пандемії захворіло 67 597 українців. Одужали 37 394 людини; за минулу добу 650 осіб (вчора 622). Летальних випадків від початку пандемії – 1 650, за минулу добу померло 21 людина (вчора 13).
    президент хвороби Кирило Тимошенко коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ