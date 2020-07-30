В заступника Саакашвілі Ольшанського виявили коронавірус, — ЗМІ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр Ольшанський захворів на Covid-19

Діагноз Covid-19 у заступника Саакашвілі підтвердили минулого тижня в серед

Заступник глави Офісу простих рішень і результатів Міхеіла Саакашвілі, Олександр Ольшанський, заразився коронавірусом.

Про це повідомляє видання Бабель.

За даними видання, діагноз Covid-19 у заступника Саакашвілі підтвердили минулого тижня в середу. Відтоді він лікується, інформації про його самопочуття і перебіг хвороби немає.

Зазначимо, що станом на 29 липня в Україні зросла кількість регіонів, де не можна послаблювати карантинні обмеження. До списку входять 10 областей.

Коронавірус в Україні

Всього 67597

Одужали 37394

Хворіють 28553

Померли 1650

Копіювати код для вставки