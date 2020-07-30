В заступника Саакашвілі Ольшанського виявили коронавірус, — ЗМІ
Олександр Ольшанський захворів на Covid-19
Діагноз Covid-19 у заступника Саакашвілі підтвердили минулого тижня в серед
Заступник глави Офісу простих рішень і результатів Міхеіла Саакашвілі, Олександр Ольшанський, заразився коронавірусом.
Про це повідомляє видання Бабель.
За даними видання, діагноз Covid-19 у заступника Саакашвілі підтвердили минулого тижня в середу. Відтоді він лікується, інформації про його самопочуття і перебіг хвороби немає.
Зазначимо, що станом на 29 липня в Україні зросла кількість регіонів, де не можна послаблювати карантинні обмеження. До списку входять 10 областей.
Коронавірус в Україні
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Всього67597
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Одужали37394
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Хворіють28553
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Померли1650
Нагадаємо, в Україні станом на 29 липня зафіксовано 1022 нових випадків коронавірусу, це на 103 випадки більше, ніж учора (919). Загалом на сьогодні від початку пандемії захворіло 67 597 українців. Одужали 37 394 людини; за минулу добу 650 осіб (вчора 622). Летальних випадків від початку пандемії – 1 650, за минулу добу померло 21 людина (вчора 13).