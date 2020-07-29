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    Суспільство

    Оперативні дані МОЗ. В Україні за добу захворіли 1022 людини

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    Наразі активних хворих коронавірусом в Україні 28 553 людини. - Оперативні дані МОЗ. В Україні за добу захворіли 1022 людини
    Наразі активних хворих коронавірусом в Україні 28 553 людини.

    Загалом з початку епідемії Covid-19 в Україні зафіксовано летальних випадків – 1 650

    В Україні станом на ранок 29 липня зафіксовано 1022 нових випадків коронавірусу, це на 103 випадки більше, ніж учора (919). Про це йдеться на сайті РНБО

    Зазначається, що загалом на сьогодні від початку пандемії захворіло 67 597 українців. 

    Загалом одужали 37 394 людини; за минулу добу 650 осіб (вчора 622). Летальних випадків від початку пандемії – 1 650, за минулу добу померло 21 людина (вчора 13).

    Наразі активних хворих коронавірусом в Україні 28 553 людини.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      66575
    • Одужали
      36744
    • Хворіють
      28202
    • Померли
      1629

    Нагадаємо, в Україні станом на ранок 28 липня було зафіксовано 919 нових випадків коронавірусу, це на 112 випадків більше, ніж у попередній день (920).

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