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    Кількість областей, які не можуть пом'якшувати карантин, зросла

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    Показники захворюваності погіршилися в Одеській та Чернігівській областях - Кількість областей, які не можуть пом'якшувати карантин, зросла
    Показники захворюваності погіршилися в Одеській та Чернігівській областях

    Вже 10 областей України не відповідають епідеміологічним вимогам МОЗ

    В Україні зросла кількість регіонів, де не можна послаблювати карантинні обмеження. Відповідні дані в середу, 29 липня, оприлюднили в МОЗ. 

    Станом на 29 липня, показники перевищені: 

    • у Вінницькій області;
    • у Волинській області;
    • у Житомирській області;
    • у Закарпатській області;
    • в Івано-Франківській області;
    • в Одеській області;
    • у Рівненській області;
    • у Тернопільській області;
    • у Чернівецькій області;
    • у Чернігівській області.

    Епідемічні показники в цих регіонах не відповідають рекомендаціям МОЗ.

    Слід зауважити, що зі списку виключили Львівську область. Утім, у ньому з'явилося два нові регіони. Показники погіршилися в Одеській та Чернігівській областях. У них динаміка виявлення нових хворих зросла майже в сто разів. 

    До слова, за спостереженнями ВООЗ, у Європі на коронавірус все частіше хворіє молодь.

    Також міністр інфраструктури Владислав Криклій назвав п’ять країн, куди станом на сьогодні можуть полетіти на відпочинок українці. Отже, наразі громадяни України можуть відпочити у Болгарії, Туреччині, Єгипті, Чорногорії та Хорватії.  

    Також Криклій нагадав, що ПЛР-тест можна зробити перед вильотом, прямо в аеропорту.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      67597
    • Одужали
      37394
    • Хворіють
      28553
    • Померли
      1650

    Нагадаємо, в Україні станом на 29 липня зафіксовано 1022 нових випадків коронавірусу, це на 103 випадки більше, ніж учора (919). Загалом на сьогодні від початку пандемії захворіло 67 597 українців. Одужали 37 394 людини; за минулу добу 650 осіб (вчора 622). Летальних випадків від початку пандемії – 1 650, за минулу добу померло 21 людина (вчора 13).

    Міністерство охорони здоров'я Чернігівщина Одещина українці карантин коронавірус
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