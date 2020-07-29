Білорусь перекидає додаткові сили на кордон з Росією



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Білорусь перекидає додаткові сили на кордон з РФ

Влада Білорусі посилює «прикриття» кордонів, зокрема і з Росією

Після затримання понад 30 російських найманців приватної військової компанії «Вагнера» влада Білорусі посилює «прикриття» кордонів, зокрема і з Росією, а також ретельніше перевірятиме учасників масових зібрань.

Такі заходи реагування ухвалили на засіданні Ради безпеки країни під головуванням президента Олександр Лукашенка, передає «БелТА».

Як розповів секретар Радбезу Андрій Равков, у затриманих бойовиків «чітко прослідковуються певні напрямки — снайпери, підривники, айтішники».

У межах заходів реагування на це білоруські прикордонники «посилять оперативне прикриття державних кордонів».

«І зокрема кордон з Російською Федерацією у межах вивчення обстановки, відслідковування осіб, які перетинають державний кордон, зокрема на зеленому кордоні. Ці сили будуть суттєво посилені», — сказав Равков.

Також він розповів, що на масових заходах, особливо пов’язаних з виборчою кампанією, посилять заходи безпеки.

Нагадаємо, що сьогодні президент Білорусі Олександр Лукашенко зібрав термінову нараду з членами Ради безпеки через затримання під Мінськом бойовиків російського угрупування «ПВК Вагнера». Він назвав це надзвичайною подією.

Лукашенко вже доручив Міністерству закордонних справ викликати послів Росії та України через затримання під Мінськом десятків бойовиків російської приватної військової компанії «Вагнера», частина з яких воювала на Донбасі.

Раніше стало відомо, що під Мінськом затримали 32 бойовиків іноземної приватної військової кампанії «Вагнер».

За інформацією правоохоронних органів Білорусі, понад 200 бойовиків прибули для дестабілізації обстановки в період виборчої кампанії.

У Білорусі триває виборча президентська кампанія. Самі вибори відбудуться 9 серпня. Кампанія супроводжується масовими акціями протесту і переслідуванням опозиційних кандидатів.

До слова, колишній заступник глави МЗС Білорусі Валерій Цепкало, який збирався брати участь у президентських виборах, виїхав до Росії разом з дітьми.

Як повідомлялося, Білоруська опозиціонерка Світлана Тіхановська перше розповіла на державному телебаченні про фальсифікації та політв'язнів.

Також білоруський ресторатор-опозиціонер Вадим Прокоп'єв у своєму відеоролику запропонував використовувати Київ як «точку збору білоруського протесту».