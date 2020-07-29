Гендиректор «Укроборонпрому» Абромавичус натякнув на відставку



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Абромавичус повідомив про можливу зміну посади

Нова команда держконцерну «Укроборонпром» продовжить роботу, однак гендиректор держконцерну Айварас Абромавичус може змінити посаду.

Про це повідомив сам Абромавичус за підсумками зустрічі в середу в Офісі президента (ОП).

«Команда працюватиме далі, я також буду працювати далі, і ми скоро побачимо на якій посаді», - сказав він під час круглого столу Київської школи економіки в середу.

За його словами, виходячи з ОП він зробив висновок про політичну підтримку рухатися далі в проведених в дежконцерні змінах.

Абромавичус нагадав, що спочатку йшов на посаду гендиректора тільки на 2-3 місяці, щоб почати фінансовий і forensic-аудит, розробити стратегічні документи і завести нову команду.

«За 11 місяців ми завели майже 70 професійних людей в концерн з 260 людей, тобто всі заступники генерального директора зовсім нові люди І поміняли майже 30 керівників найбільших підприємств. Зараз я вже 11 місяців на цій посаді, і це втричі або вчетверо більше, ніж я планував, і які були домовленості особисто з президентом», — сказав гендиректор «Укроборонпрому».

Згідно з даними агентства «Інтерфакс-Україна», раніше розглядалося питання можливого повернення Абромавичуса до наглядової ради держконцерну. Він уже очолював його в період з початку червня до кінця серпня 2019 року, коли президент Володимир Зеленський призначив його гендиректором «Укроборонпрому». Тоді Абромавичус зазначив, що це рішення було вимушеним через негативні процеси, що почалися, і він буде очолювати компанію до відбору нового керівника на конкурсі.

Раніше повідомлялося, що «Укроборонпром» готовий до ліквідації.