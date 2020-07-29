На Тернопільщині чоловік втретє заразився коронавірусом



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Житель Тернопільщини уже втретє захворів на Covid-19

В Тернопільській області спостерігається погіршення ситуації із захворюваністю на Covid-19

Житель Тернопільської області втретє захворів на новий коронавірус Covid-19. Водночас в області зареєстрували кілька повторних заражень коронавірусом.

Про це розповів начальник управління охорони здоров’я Тернопільської ОДА Володимир Богайчук під час засідання обласної комісії ТЕБ та НС, повідомляє видання «Тернополяни».

«В області зареєстровано декілька повторних випадків захворювання на Covid-19. Є хворий, який захворів уже втретє. Ми повинні розуміти, що, навіть, перехворівши коронавірусною інфекцією, це не убезпечує нас від повторного захворювання», — сказав Богайчук.

Також він повідомив, що завантаженість ліжок хворими на Covid-19 у медичних закладах першої хвилі — 26,7%.

«Станом на сьогодні спостерігаємо погіршення ситуації із захворюваністю на Covid-19 у Тернопільській області. Продовжують хворіти 1075 осіб, з них 144 перебувають на стаціонарному лікуванні, з яких 15 — на кисневій масці, 17 — на кисневому концентраторі. Близько 30 хворих у важкому стані. Це пов’язано з тим, що люди не до кінця розуміють складність ситуації із захворюваністю, яка і виникає через недотримання саме карантинних заходів», — зазначив Богайчук.

Зазначимо, що станом на 29 липня в Україні зросла кількість регіонів, де не можна послаблювати карантинні обмеження. До списку входять 10 областей.

Коронавірус в Україні

Всього 67597

Одужали 37394

Хворіють 28553

Померли 1650

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