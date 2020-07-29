  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Тернопільщині чоловік втретє заразився коронавірусом

    • Розсилка
    Житель Тернопільщини уже втретє захворів на&nbsp;Covid-19 - На Тернопільщині чоловік втретє заразився коронавірусом
    Житель Тернопільщини уже втретє захворів на Covid-19

    В Тернопільській області спостерігається погіршення ситуації із захворюваністю на Covid-19

    Житель Тернопільської області втретє захворів на новий коронавірус Covid-19. Водночас в області зареєстрували кілька повторних заражень коронавірусом.

    Про це розповів начальник управління охорони здоров’я Тернопільської ОДА Володимир Богайчук під час засідання обласної комісії ТЕБ та НС, повідомляє видання «Тернополяни».

    «В області зареєстровано декілька повторних випадків захворювання на Covid-19. Є хворий, який захворів уже втретє. Ми повинні розуміти, що, навіть, перехворівши коронавірусною інфекцією, це не убезпечує нас від повторного захворювання», — сказав Богайчук.

    Також він повідомив, що завантаженість ліжок хворими на Covid-19 у медичних закладах першої хвилі — 26,7%.

    «Станом на сьогодні спостерігаємо погіршення ситуації із захворюваністю на Covid-19 у Тернопільській області. Продовжують хворіти 1075 осіб, з них 144 перебувають на стаціонарному лікуванні, з яких 15 — на кисневій масці, 17  на кисневому концентраторі. Близько 30 хворих у важкому стані. Це пов’язано з тим, що люди не до кінця розуміють складність ситуації із захворюваністю, яка і виникає через недотримання саме карантинних заходів»,  зазначив Богайчук. 

    Зазначимо, що станом на 29 липня в Україні зросла кількість регіонів, де не можна послаблювати карантинні обмеження. До списку входять 10 областей. 

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      67597
    • Одужали
      37394
    • Хворіють
      28553
    • Померли
      1650
    Нагадаємо, в Україні станом на 29 липня зафіксовано 1022 нових випадків коронавірусу, це на 103 випадки більше, ніж учора (919). Загалом на сьогодні від початку пандемії захворіло 67 597 українців. Одужали 37 394 людини; за минулу добу 650 осіб (вчора 622). Летальних випадків від початку пандемії – 1 650, за минулу добу померло 21 людина (вчора 13).
    Тернопільщина чоловік коронавірус Володимир Богайчук
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ