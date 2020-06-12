Вчені визначили, яка група крові найменш схильна до інфікування коронавірусом



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Люди з першою групою крові найменш схильні до зараження коронавірусом

Захворюваність на Covid-19 серед людей з першою групою крові на 9-18 відсотків нижча

Американські вчені з’ясували, що власники першої групи крові найменш схильні до зараження коронавірусом. Свої висновки експерти опублікували на сайті сервісу з розшифровки генома 23andMe.

У дослідженні взяли участь 750 тисяч пацієнтів, у 10 тисяч з яких був діагностований COVID-19. Зробивши поправку на стать, вага і вік, фахівці встановили, що захворюваність серед людей з першою групою крові на 9-18 відсотків нижча.

Найчастіше інфекцію виявляли у володарів третьої і четвертої груп крові: серед них виявили 1,5 відсотка Covid-позитивних. Що стосується людей з другою групою, ця цифра склала 1,4 відсотка, а серед людей з першої – 1,3 відсотка.

Більш виражено це співвідношення виявилося у медиків і представників інших професій, чия робота проходить в тісному контакті з інфікованими. У людей з четвертою групою крові вірус діагностували в 4,1 відсотка випадків, у людей з третьою – в 4 відсотках, у людей з другою – в 3,9 відсотка, у людей з першої – в 3,2 відсотка.

Раніше міжнародна група вчених дійшла висновку, що найбільш схильні до зараження корона вірусом люди з другою групою крові.

Нагадаємо, також науковці дослідили, завдяки чому імунітет деяких людей здатний побороти Covid-19. Імунна система деяких людей, які ніколи не хворіли на Covid-19, має допоміжні Т-клітини, що здатні розпізнавати та реагувати на небезпечний вірус.