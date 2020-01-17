Вчені з’ясували, що робить людей щасливими



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9 з 10 респондентів впевнені, що щастям є «відчуттям досягнення та задоволення бажань»

Пристрасть до справи та захоплення чимось роблять людей щасливими

Вчені з'ясували, що пристрасть до справи та захоплення чимось роблять людей значно щасливішими.

Про це йдеться в дослідженні, що провели дослідники Discovery Channel.

Науковці опитали 13 тисяч людей у 13 країнах Європи, США, Азії та Південної Африки.

Вони з'ясували, що пристрасть до справи та захоплення чимось роблять людей значно щасливішими. Так, 9 з 10 респондентів впевнені, що щастям є «відчуттям досягнення та задоволення бажань». Стільки ж опитаних вважає, що захоплення допомагають краще впоратися зі стресом.

Дослідження показує, що люди, які мають пристрасть до чогось, на 43% частіше впевнені у прийнятті рішень. Також їм легше заводити друзів, бути більш оптимістичними, впевненими та контролювати свої вчинки.

Найпоширенішими пристрастями виявилися спорт, їжа, природа, освіта, дім, пригоди, з'ясування істини, автомобільний транспорт та стосунки.

Їжа є цінністю номер один у Великій Британії, США, Франції, Італії, Нідерландах, Польщі, Південній Африці та Іспанії, а в Данії, Німеччині, Румунії та Росії на першому місці опинилася природа. В Туреччині люди найбільше захоплюються пізнаванням світу.