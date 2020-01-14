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    Кличко розвіяв чутки про операцію (фото)

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    Мер Києва Віталій Кличко&nbsp;перебуває на робочому місці - Кличко розвіяв чутки про операцію (фото)
    Мер Києва Віталій Кличко перебуває на робочому місці
    Фото: Віталій Кличко, Facebook

    Мер столиці перебуває на своєму робочому місці

    Мер Києва Віталій Кличко перебуває на робочому місці - в Київській міській державній адміністрації, де триває нарада щодо ліквідації пошкоджень на тепломагістралі на вулиці Антоновича. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

    «Друзі! Дякую всім, хто турбувався про моє здоров‘я! Я в нормі, - зазначив Кличко. - А тим, хто розповсюджував чутки, зазначу: фантазуйте краще про щось своє особисте. Бо не думав, що звернення до лікаря може викликати таку хвилю легенд».

    Він підкреслив, що наразі перебуває на робочому місці. «Так, у лікарні я був. Так, зробили деякі маніпуляції. Нічого екстраординарного. З робочого ритму не випадав. І зараз на роботі. Нарада щодо ліквідації пошкоджень на тепломагістралі на вулиці Антоновича. Рух транспорту там плануємо відновити до завтрашнього вечора. Так що, здоров’я всім! І психічного, зокрема!» - наголосив Кличко.

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    Кличко розвіяв чутки про операцію (фото)
    Кличко розвіяв чутки про операцію (фото)

    Раніше видання «Страна» повідомило, що Кличко перебуває в Олександрівській клінічній лікарні, де йому прооперували вухо.

    Нагадаємо, ввечері 13 січня в Голосіївському районі на вул. Антоновича в результаті прориву тепломережі, стався підмив асфальтового покриття.

    Внаслідок цього, у створений отвір частково потрапило маршрутне таксі.

    У Держслужбі з надзвичайних ситуацій України повідомили, що рятувальники евакуювали 13 людей з транспорту і ТРЦ Ocean Plaza після прориву тепломережі на вулиці Антоновича у Києві.

    Під час пориву труби тепломережі біля ТРЦ Ocean Plaza постраждало 10 осіб, семеро з яких госпіталізовані.

    Через аварію на теплотрасі рух вулицею Антоновича від вул. Загородньої до бульвару Дружби Народів перекрито.

    Наразі організовано схему об’їзду аварійної ділянки

    Також змінено маршрут тролейбусів №1, 12, 42Д, 43, 50 та автобусів №20, 20К, 27, 51, 52.

    За попередньою інформацією, транспортний рух вулицею Антоновича відновлять орієнтовно у другій половині середи, 15 січня.

    Трубопровід діаметром 1000 мм прокладено в 1987 році. Він обслуговує близько 3 тис. будівель. Відразу ж після виявлення пошкодження аварійні бригади «Київтеплоенерго» розпочали відкачку води, а диспетчерські служби — перепідключення клієнтів на живлення від іншого теплоджерела. Таким чином до 7:00 14 січня теплопостачання клієнтів у зоні пошкодженого трубопроводу було відновлене.

    За фактом аварії тепломережі на вулиці Антоновича у Голосіївському районі столиці розпочато кримінальне провадження.


    Віталій Кличко здоров'я Київ аварія КМДА хвороби Київтеплоенерго
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