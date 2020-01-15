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    Здоров'я

    Вчені дізналися, як уникнути ожиріння

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    Майже третина дорослого населення України має проблеми з зайвою вагою, а 14% страждає від ожиріння - Вчені дізналися, як уникнути ожиріння
    Майже третина дорослого населення України має проблеми з зайвою вагою, а 14% страждає від ожиріння

    Якщо блокувати в організмі рецептор AHR, то це допоможе уникнути ожиріння, - дослідження

    Американські вчені з Центру дослідження раку Медичного центру Дартмут-Хічкок у штаті Нью-Гемпшир виявили, що якщо блокувати в організмі рецептор AHR, то це допоможе уникнути ожиріння.

    Про це пише International Journal of Obesity.

    Зазначається, що рецептор AHR є практично у всіх клітинах. Він, окрім іншого, грає важливу роль в обміні речовин в організмі.

    Під час експериментів фахівці виявили, що блокування AHR не тільки нівелювало, а й усувало ожиріння і стеатоз печінки у досліджуваних мишей без видимих побічних ефектів.

    Авторам дослідження вдалося встановити, що заблокований рецептор AHR у клітинах печінки і жирових клітинах не індукує кілька ключових генів, необхідних для накопичення і синтезу жиру.

    Нагадаємо, що українцям загрожує масове ожиріння. Майже третина дорослого населення мають проблеми із зайвою вагою, а 14% страждають від ожиріння.

    Раніше повідомлялося, що американець схуд на 150 кг. До цього він споживав в день по 20 тисяч калорій. Він погладшав до 250 кг.

    здоров'я хвороби населення
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