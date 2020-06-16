Відомий педіатр розповів, яка температура є нормою для людини
Комаровський зазначив, що значення температури залежать від віку і місця її вимірювання
Відомий педіатр Євген Комаровський назвав діапазони нормальної температури для людей різного віку. Відповідну таблицю він опублікував в Instagram.
Комаровський зазначив, що значення температури залежать також від місця її вимірювання.
Так, пахвова температура для малюка від 0 до 2 років становить від 34,7 до 37,2 градусів.
Для дитини від 3 до 10 років норма коливається в межах між 35,8 і 36,6 градусів.
У підлітків і дорослих від 11 до 65 років – від 35,1 до 36,8 градусів.
У літніх людей старших за 65 років нормою вважається температура від 35,5 до 36,3 градусів.
Нормою під час вимірювання ректальної температури вважається:
- від 0 до 2 років – даних немає,
- 3-10 років – 35,5-37,5,
- 11-65 років – 36,4-37,5,
- старші за 65 – 35,7-36,9.
При вимірюванні температури внутрішніх органів вона повинна бути у таких діапазонах:
- від 0 до 2 років – 36,3-37,7,
- 3-10 років – 36,3-37,7,
- 11-65 років – 36,7-37,8,
- старші за 65 – 35,8-37,1.
Також доктор привів і дані щодо температури, яку вимірюють безконтактним термометром:
- від 0 до 2 років – 36,3-38,0,
- 3-10 років – 36,1-37,7,
- 11-65 років – 35,8-37,6,
- старші за 65 – 35,8-37,5.
Як повідомлялося, за останні 160 років середня температура тіла людини знизилася на 0,6 градуса. Згідно з результатами дослідження, обмін речовин людей уповільнився через покращення стану здоров’я та кондиціонування приміщень.