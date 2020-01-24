Нормальна температура тіла людини зменшується



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Зображення: Rafael Abdrakhmanov/ iStock

Швидкість зменшення становить 0,1 градус за 25 років, тобто за покоління

За останні 160 років середня температура тіла людини знизилася на 0,6 градуса, тож стандартний показник 37 градусів більше не є нормою – довело масштабне американське дослідження. Згідно з його результатами, наш обмін речовин уповільнився. Але чому? Науковці пояснюють це кращим станом здоров’я та кондиціонуванням приміщень.

Температура тіла – важливий показник здоров’я: вища чи нижча від нормальної, вона вказує на інфекцію, переохолодження або інші болячки. Крім того, час доби, вік, вага і ріст впливають на обмін речовин, отже – й на внутрішній термостат.

Попри все, існує офіційна норма: з 1851 року температура, виміряна в роті, має становити 37 градусів. Її визначив німецький лікар Карл Райнбольд Вундерліх, вимірявши мільйон температур 25000 пацієнтів у Лейпцигу.

Дивовижно: сучасні дослідження все частіше фіксують показники нижчі від 37 градусів. Дотепер все ж було неясно, причина в самому методі вимірювання і в калібруванні термометрів чи у фізіологічних змінах. «Питання, чи середня температура змінюється з часом – це більше, ніж просто академічна цікавість, – пояснила Мирослава Проців (Myroslava Protsiv) зі Стенфордського університету та її колеги. – Адже температура людського тіла – це вагомий показник основної швидкості обміну речовин».



Температура тіла знижується з віком, а також залежить від року народження.

Щоб пояснити, що стоїть за процесом охолодження, Проців та її колеги проаналізували температуру загалом 677 000 чоловіків і жінок, які народилися в цілком різні роки. Ці довгострокові серії вимірювання сягають 1862-го, тобто розвідка загалом охоплює 157 років. Велика кількість учасників дала змогу науковцям визначити вплив методу вимірювання на результати.

З’ясувалося: середня температура тіла насправді знизилася. «Ми визначили, що чоловіки, які народилися на початку ХІХ століття, мали температуру вищу на 0,59 градуса, ніж сучасні чоловіки», – повідомили науковці. Замість 37 градусів нормальна температура чоловіків сьогодні становить 36,4 градуса. «Щодо жінок, то їхня температура тіла з 90-х років ХIХ століття знизилася приблизно на 0,32 градуса», – сказала Проців з колегами. На основі своїх аналізів науковці припустили, що це справжні зміни, які неможливо пояснити відмінністю між людьми.

«Ми вважаємо, що помічена відмінність відображає фізіологічні зміни», – констатують учені. Це означає, що впродовж останніх 200 років фізіологія людини помітно змінилася. Обмін речовин у стані спокою – основний чинник впливу на температуру тіла, тобто він мав би злегка зменшитися з середини ХІХ століття.

«Тепло – побічний продукт метаболічних процесів», – пояснили науковці. Сучасні люди краще харчуються і мають більшу вагу, тобто швидкість обміну речовин і температура тіла у них мали б зрости. Натомість вони зменшуються. «Ми вбачаємо в цьому доказ того, що охолодження тіла не залежить від змін маси», – сказала вчена.

Але що може бути причиною? На думку науковців, одним із чинників може бути кращий стан здоров’я та зменшення хронічних запалень серед сучасного населення. Адже коли організм бореться з патогеном й імунна система працює на повну, обмін речовин і температура тіла підвищуються – навіть коли виразної гарячки немає. У ХІХ столітті інфекції та запалення було складно лікувати, тож чимало людей страждали від латентних інфекцій.

«Економічний розвиток, кращі стандарти життя та гігієни, менше хронічних захворювань, гігієна зубів, зменщення туберкульозу та малярії, початок ери антибіотиків – ці чинники спільно призвели до зменшення хронічних захворювань сьогодні», – сказала Проців з колегами.

Другим фактором є умови життя. «Обмін речовин у стані спокою зростає, коли температура середовища розташована у діапазоні вищому або нижчому щодо термонейтральної зони – тієї, у якій люди можуть стабільно підтримувати свою нормальну температуру з мінімальними енергетичними затратами», – пояснила вчена. Але у ХІХ столітті помешкання взимку опалювали погано, а влітку вони не були охолоджені. Тож люди часто перебували в неоптимальних середовищах, через що їхній метаболізм потребував більше енергії, щоб тримати температуру тіла в оптимальному діапазоні. Натомість сьогодні більшість людей живе в кліматизованому середовищі, що зумовлює зниження швидкості метаболізму.

Nadja Podbregar

Körpertemperatur des Menschen ist gesunken

Science, eLife, 14/01/2020

Зреферувала С.К.

Непозначені зображення: Protsiv et al./ eLife

Джерело: Zbruc