МОЗ погодив проєкт модернізації Інституту серця



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68% українців помирають від серцево-судинних захворювань

До цього проєкту належить і оновлення обладнання, і термомодернізація будівлі, яке зараз у критичному стані

Міністерство охорони здоров'я погодило проєкт модернізації державної установи «Інститут серця Міністерства охорони здоров'я».

Про це під час брифінгу повідомила заступник міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова.

«До цього проєкту належить і оновлення обладнання, і термомодернізація будівлі, яке зараз у критичному стані», - сказала вона.

Шаталова зазначила, що 68% українців помирають від серцево-судинних захворювань.

Про терміни реалізації проєкту вона не повідомила.

Як повідомлялось, у грудні 2018 року державна установа «Інститут серця Міністерства охорони здоров'я» вибрала генеральним директором Бориса Тодурова.