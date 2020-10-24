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    Здоров'я

    ВООЗ рекомендувала дієту під час пандемії Covid-19

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    ВООЗ рекомендувала дієту під час пандемії Covid-19 - ВООЗ рекомендувала дієту під час пандемії Covid-19
    ВООЗ рекомендувала дієту під час пандемії Covid-19

    Здорова дієта є важливою для підтримки імунної системи

    Здорове харчування – дуже важливе під час пандемії коронавірусу, наголошують у Всесвітній організації охорони здоров’я. Те, що ми їмо та п’ємо може впливати на здатність нашого організму запобігати інфекціям, боротися із ними та одужувати.

    І хоча жодна їжа чи дієтичні добавки не можуть повністю запобігти зараженню, або вилікувати хворого на Covid-19, здорова дієта є важливою для підтримки імунної системи. У ВООЗ кажуть, що повноцінне харчування також може зменшити ймовірність розвитку інших проблем зі здоров’ям, зокрема ожиріння, серцевих захворювань, діабету та деяких видів раку.

    Поради ВООЗ щодо здорового харчування:

    Споживайте різноманітну їжу, включаючи фрукти і овочі
    • Щодня їжте цільнозернові продукти (наприклад: пшеницю, кукурудзу, рис); бобові (такі як сочевиця, квасоля); багато свіжих фруктів та овочів; та деякі продукти тваринного походження (наприклад: м’ясо, риба, яйця, молоко).
    • За можливості, обирайте цільнозернові продукти, такі як необроблена кукурудза і коричневий рис; вони багаті на клітковину та можуть допомогти вам почуватися ситими довше.
    • Для перекусів обирайте свіжі овочі, фрукти та несолоні горіхи.
    Обмежте споживання солі
    • Обмежте споживання солі до 5 грамів на день (приблизно одна чайна ложка).
    • Готуючи їжу, обмежуйте кількість використаної солі і солоних соусів та приправ (наприклад: соєвий соус, бульйон, рибний соус).
    • Якщо ви використовуєте консервовану або сушену їжу, обирайте овочі, горіхи і фрукти без доданої солі та цукру.
    • Приберіть зі столу сільничку, а натомість поекспериментуйте зі свіжими або сушеними зеленню та спеціями для додавання смаку.
    • Перевіряйте етикетки на продуктах харчування та обирайте продукти з меншим вмістом натрію.
    Споживайте помірну кількість жирів та олій
    • Під час приготування їжі замініть масло, топлене масло і сало на корисніші жири, як то оливкова олія, соя, соняшникова або кукурудзяна олія.
    • Надавайте перевагу білому м’ясу (м’ясо птиці і риби), які, зазвичай, містять менше жиру, ніж червоне м’ясо; обрізайте видимі шматки жиру на м’ясі та обмежте споживання переробленого м’яса.
    • Надавайте перевагу молочним продуктам з низьким вмістом жиру, або знежиреним.
    • Уникайте обробленої, запеченої або смаженої їжі, яка містить промислові трансжири.
    • Спробуйте готувати їжу на парі, або варити, замість смаження.

    Обмежте споживання цукру

    • Обмежте споживання солодощів та солодких напоїв.
    • Обирайте свіжі фрукти замість солодких закусок на кшталт печива, тістечок чи шоколаду.
    • Якщо ви все ж обираєте інші види десертів, переконайтеся, що вони мають низький вміст цукру, та їжте їх невеликими порціями.
    • Намагайтеся не давати дітям солодку їжу. Сіль та цукор не слід додавати до харчування для дітей до 2 років, для дітей старше цього віку це теж варто обмежувати.

    Пийте достатню кількість води

    • Гідратація – важлива частина збереження здоров’я. Вживання води замість солодких напоїв є простим способом обмеження кількості споживаного цукру.
    • Уникайте надмірного і небезпечного вживання алкоголю
    • Алкоголь не є частиною здорової дієти. Вживання алкоголю не захищає від Covid-19 і може бути небезпечним. Часте або надмірне вживання алкоголю збільшує безпосередній ризик отримання травм, а також спричиняє довготривалі наслідки, такі як пошкодження печінки, рак, серцеві та психічні захворювання. Не існує безпечної дози алкоголю.

    Грудне вигодовування немовлят

    • Грудне молоко – ідеальна їжа для немовлят. Воно безпечне, чисте і містить антитіла, які допомагають захистити дитину від багатьох поширених дитячих хвороб. Протягом перших шести місяців життя діти повинні перебувати винятково на грудному вигодовуванні. Починаючи з 6-місячного віку, годування грудним молоком слід доповнювати різноманітною безпечною та повноцінною їжею. Грудне вигодовування дитини слід продовжувати принаймні до двох років, або довше.

    П’ять ключових порад ВООЗ щодо безпечного поводження з їжею:

    • Тримайте їжу в чистоті
    • Зберігайте сирі продукти окремо від приготованих
    • Готуйте їжу ретельно
    • Зберігайте їжу при безпечній температурі
    • Використовуйте безпечну воду і сировину.

    Центр США з контролю та профілактики захворювань радить дотримуватися правил безпеки харчових продуктів до, під час та після приготування їжі. Також наголошують на важливості чистих поверхонь на кухні – радять регулярно чистити та дезінфікувати поверхні.

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