ВООЗ рекомендувала дієту під час пандемії Covid-19
Здорова дієта є важливою для підтримки імунної системи
Здорове харчування – дуже важливе під час пандемії коронавірусу, наголошують у Всесвітній організації охорони здоров’я. Те, що ми їмо та п’ємо може впливати на здатність нашого організму запобігати інфекціям, боротися із ними та одужувати.
І хоча жодна їжа чи дієтичні добавки не можуть повністю запобігти зараженню, або вилікувати хворого на Covid-19, здорова дієта є важливою для підтримки імунної системи. У ВООЗ кажуть, що повноцінне харчування також може зменшити ймовірність розвитку інших проблем зі здоров’ям, зокрема ожиріння, серцевих захворювань, діабету та деяких видів раку.
Поради ВООЗ щодо здорового харчування:Споживайте різноманітну їжу, включаючи фрукти і овочі
- Щодня їжте цільнозернові продукти (наприклад: пшеницю, кукурудзу, рис); бобові (такі як сочевиця, квасоля); багато свіжих фруктів та овочів; та деякі продукти тваринного походження (наприклад: м’ясо, риба, яйця, молоко).
- За можливості, обирайте цільнозернові продукти, такі як необроблена кукурудза і коричневий рис; вони багаті на клітковину та можуть допомогти вам почуватися ситими довше.
- Для перекусів обирайте свіжі овочі, фрукти та несолоні горіхи.
- Обмежте споживання солі до 5 грамів на день (приблизно одна чайна ложка).
- Готуючи їжу, обмежуйте кількість використаної солі і солоних соусів та приправ (наприклад: соєвий соус, бульйон, рибний соус).
- Якщо ви використовуєте консервовану або сушену їжу, обирайте овочі, горіхи і фрукти без доданої солі та цукру.
- Приберіть зі столу сільничку, а натомість поекспериментуйте зі свіжими або сушеними зеленню та спеціями для додавання смаку.
- Перевіряйте етикетки на продуктах харчування та обирайте продукти з меншим вмістом натрію.
- Під час приготування їжі замініть масло, топлене масло і сало на корисніші жири, як то оливкова олія, соя, соняшникова або кукурудзяна олія.
- Надавайте перевагу білому м’ясу (м’ясо птиці і риби), які, зазвичай, містять менше жиру, ніж червоне м’ясо; обрізайте видимі шматки жиру на м’ясі та обмежте споживання переробленого м’яса.
- Надавайте перевагу молочним продуктам з низьким вмістом жиру, або знежиреним.
- Уникайте обробленої, запеченої або смаженої їжі, яка містить промислові трансжири.
- Спробуйте готувати їжу на парі, або варити, замість смаження.
Обмежте споживання цукру
- Обмежте споживання солодощів та солодких напоїв.
- Обирайте свіжі фрукти замість солодких закусок на кшталт печива, тістечок чи шоколаду.
- Якщо ви все ж обираєте інші види десертів, переконайтеся, що вони мають низький вміст цукру, та їжте їх невеликими порціями.
- Намагайтеся не давати дітям солодку їжу. Сіль та цукор не слід додавати до харчування для дітей до 2 років, для дітей старше цього віку це теж варто обмежувати.
Пийте достатню кількість води
- Гідратація – важлива частина збереження здоров’я. Вживання води замість солодких напоїв є простим способом обмеження кількості споживаного цукру.
- Уникайте надмірного і небезпечного вживання алкоголю
- Алкоголь не є частиною здорової дієти. Вживання алкоголю не захищає від Covid-19 і може бути небезпечним. Часте або надмірне вживання алкоголю збільшує безпосередній ризик отримання травм, а також спричиняє довготривалі наслідки, такі як пошкодження печінки, рак, серцеві та психічні захворювання. Не існує безпечної дози алкоголю.
Грудне вигодовування немовлят
- Грудне молоко – ідеальна їжа для немовлят. Воно безпечне, чисте і містить антитіла, які допомагають захистити дитину від багатьох поширених дитячих хвороб. Протягом перших шести місяців життя діти повинні перебувати винятково на грудному вигодовуванні. Починаючи з 6-місячного віку, годування грудним молоком слід доповнювати різноманітною безпечною та повноцінною їжею. Грудне вигодовування дитини слід продовжувати принаймні до двох років, або довше.
П’ять ключових порад ВООЗ щодо безпечного поводження з їжею:
- Тримайте їжу в чистоті
- Зберігайте сирі продукти окремо від приготованих
- Готуйте їжу ретельно
- Зберігайте їжу при безпечній температурі
- Використовуйте безпечну воду і сировину.
Центр США з контролю та профілактики захворювань радить дотримуватися правил безпеки харчових продуктів до, під час та після приготування їжі. Також наголошують на важливості чистих поверхонь на кухні – радять регулярно чистити та дезінфікувати поверхні.