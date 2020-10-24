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    У світі

    У США створили маску, що вбиває віруси

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    У США створили маску, що вбиває віруси - У США створили маску, що вбиває віруси
    У США створили маску, що вбиває віруси

    Нова маска може вбити інфекцію, завдяки спеціальній мідної сітці, що нагрівається

    Американські вчені з Массачусетського технологічного інституту створили захисну маску, що вбиває віруси.

    Про це повідомляє Daily Mail.

    Відзначається, що, на відміну від звичайних масок і респіраторів, які захищають тільки від зараження, новий засіб може вбити інфекцію, завдяки спеціальній мідної сітці, що нагрівається.

    Дослідниками за допомогою математичного моделювання вдалося вирахувати необхідний діапазон температур, який потрібно для даного процесу.

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    З'ясувалося, що зменшити концентрацію вірусів в залежності від розміру захисний засіб може показник в 90 градусів за Цельсієм. Ця температура досягається шляхом пропуску через мідну сітку товщиною 0,1 міліметра електричного струму або ж термоелектричного нагрівача.

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    Нагадаємо, група науковців з Японії довела, що лицьові маски – ефективний засіб для перешкоджання, як поширенню людиною вірусів, так і їх проникненню в організм. 

    здоров'я США коронавірус
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