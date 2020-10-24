Третю добу поспіль. На Буковині – новий антирекорд захворювань на Covid-19
Протягом 23 жовтня в області зафіксували 305 нових заражень
У Чернівецькій області за добу зафіксовано рекордну кількість захворювань на коронавірус – 305 осіб.
Про це повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук в Facebook.
Цей показник побив вчорашній і позавчорашній антирекорди, коли коронавірус в області зафіксували у 249 і 248 осіб відповідно.
Протягом 23 жовтня в області зафіксували 305 нових заражень, а 79 осіб одужали. Рекордні дев’ять осіб померли від коронавірусу за останні 24 години.
Тестів за цю добу провели 1222.
З початку пандемії зафіксували понад 19 тисяч хворих, а загалом від хвороби померли 432 людини.
«Ми втомилися від карантину і нових антирекордів. Та Covid-19 невтомний і безжальний», – написав Осачук.
Станом на п’ятницю, 23 жовтня в Україні зафіксовано понад 330 тисяч випадків коронавірусу, 6164 людини померли внаслідок зараження Covid-19.