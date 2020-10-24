  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Здоров'я

    Третю добу поспіль. На Буковині – новий антирекорд захворювань на Covid-19

    • Розсилка
    На Буковині &ndash; новий антирекорд захворювань на Covid-19 - Третю добу поспіль. На Буковині – новий антирекорд захворювань на Covid-19
    На Буковині – новий антирекорд захворювань на Covid-19

    Протягом 23 жовтня в області зафіксували 305 нових заражень

    У Чернівецькій області за добу зафіксовано рекордну кількість захворювань на коронавірус – 305 осіб.

    Про це повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук в Facebook.

    Цей показник побив вчорашній і позавчорашній антирекорди, коли коронавірус в області зафіксували у 249 і 248 осіб відповідно.

    Протягом 23 жовтня в області зафіксували 305 нових заражень, а 79 осіб одужали. Рекордні дев’ять осіб померли від коронавірусу за останні 24 години.

    Тестів за цю добу провели 1222.

    З початку пандемії зафіксували понад 19 тисяч хворих, а загалом від хвороби померли 432 людини.

    «Ми втомилися від карантину і нових антирекордів. Та Covid-19 невтомний і безжальний», – написав Осачук.

    Станом на п’ятницю, 23 жовтня в Україні зафіксовано понад 330 тисяч випадків коронавірусу, 6164 людини померли внаслідок зараження Covid-19.

    Чернівецька область хвороби коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies