Третю добу поспіль. На Буковині – новий антирекорд захворювань на Covid-19



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На Буковині – новий антирекорд захворювань на Covid-19

Протягом 23 жовтня в області зафіксували 305 нових заражень

У Чернівецькій області за добу зафіксовано рекордну кількість захворювань на коронавірус – 305 осіб.

Про це повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук в Facebook.

Цей показник побив вчорашній і позавчорашній антирекорди, коли коронавірус в області зафіксували у 249 і 248 осіб відповідно.

Протягом 23 жовтня в області зафіксували 305 нових заражень, а 79 осіб одужали. Рекордні дев’ять осіб померли від коронавірусу за останні 24 години.

Тестів за цю добу провели 1222.

З початку пандемії зафіксували понад 19 тисяч хворих, а загалом від хвороби померли 432 людини.

«Ми втомилися від карантину і нових антирекордів. Та Covid-19 невтомний і безжальний», – написав Осачук.

Станом на п’ятницю, 23 жовтня в Україні зафіксовано понад 330 тисяч випадків коронавірусу, 6164 людини померли внаслідок зараження Covid-19.