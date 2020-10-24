Пандемія Covid-19: у світі вже понад 42 млн хворих



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За весь час з початку пандемії одужали більш 28 млн хворих

На інфекцію, викликану новим коронавірусом SARS-CoV-2, захворіли понад 42 млн осіб.

Про це повідомляє Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США).

За його інформацією, кількість випадків коронавірусної інфекції в світі досягла 42 039 763.

При цьому померли вже 1 141 223 пацієнтів з Covid-19.

За весь час з початку пандемії одужали більш 28 млн хворих.

За кількістю заражених, за інформацією Університету Джонса Хопкінса, лідирують США, там інфекцію підтвердили у 8,47 млн осіб. На другому місці Індія з 7,76 млн хворих, на третьому - Бразилія, там коронавірус виявили у 5,32 млн осіб. Четверте місце за кількістю тих, що заразилися займає Росія (1,48 млн у даними оперативного штабу на ранок 23 жовтня), п'яте - Франція (1,08 млн).

Також, за інформацією університету, від коронавірусу померли 1 140 978 осіб, з них 223,8 тис. смертей припали на США.

Крім цього 155,9 тис. людей померли в Бразилії, 117,3 тис. - в Індії, 87,4 тис. - в Мексиці і 44,6 тис. - у Великобританії.

Раніше у Британії назвали ймовірні осередки поширення коронавірусу.

Читайте також: