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    У світі

    Пандемія Covid-19: у світі вже понад 42 млн хворих

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    Пандемія Covid-19: у світі вже понад 42 млн хворих

    За весь час з початку пандемії одужали більш 28 млн хворих

    На інфекцію, викликану новим коронавірусом SARS-CoV-2, захворіли понад 42 млн осіб.

    Про це повідомляє Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США).

    За його інформацією, кількість випадків коронавірусної інфекції в світі досягла 42 039 763.

    При цьому померли вже 1 141 223 пацієнтів з Covid-19.

    За весь час з початку пандемії одужали більш 28 млн хворих.

    За кількістю заражених, за інформацією Університету Джонса Хопкінса, лідирують США, там інфекцію підтвердили у 8,47 млн осіб. На другому місці Індія з 7,76 млн хворих, на третьому - Бразилія, там коронавірус виявили у 5,32 млн осіб. Четверте місце за кількістю тих, що заразилися займає Росія (1,48 млн у даними оперативного штабу на ранок 23 жовтня), п'яте - Франція (1,08 млн).

    Також, за інформацією університету, від коронавірусу померли 1 140 978 осіб, з них 223,8 тис. смертей припали на США.

    Крім цього 155,9 тис. людей померли в Бразилії, 117,3 тис. - в Індії, 87,4 тис. - в Мексиці і 44,6 тис. - у Великобританії.

    Раніше у Британії назвали ймовірні осередки поширення коронавірусу.

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