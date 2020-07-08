ВООЗ заявила про ще один можливий шлях передачі коронавірусу
В організації ознайомилися зі зверненням понад 200 вчених з 32 країн світу щодо можливого передавання коронавірусу через повітряВсесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) розглядає докази можливості повітряного передавання коронавірусу, який викликає захворювання Covid-19. Найближчим часом організація представить доповідь з усією відомою інформацію.
Про це на брифінгу заявила представник ВООЗ Марія Ван Керхове.
Так, в організації ознайомилися зі зверненням понад 200 вчених з 32 країн світу щодо можливого передавання коронавірусу через повітря.
«Офіційні особи говорять про можливість повітряного та аерозольного шляхів, як одного зі способів передавання коронавірусу», - заявила Керхове.
Media briefing on #COVID19 with @DrTedros https://t.co/VpsVJPDu6s— World Health Organization (WHO) (@WHO) July 7, 2020
Зазначимо, напередодні майже 240 вчених направили ВООЗ відкритого листа, в якому закликали переглянути рекомендації щодо боротьби з коронавірусною інфекцією.
Вчені заявили, що існує ймовірність переміщення коронавірусу у повітрі у вигляді більш дрібних частинок, що дозволяє вірусу проникати в організм людини під час дихання.
Нагадаємо, у п'ятьох областях України за добу не виявлено жодного нового випадку коронавірусу.
-
Всього49607
-
Хворіють26131
-
Одужали22193
-
Померли1283
Станом на ранок 5 липня в Україні зафіксовано 823 нових випадків коронавірусу, це на 91 випадків менше, ніж 4 липня (914). Загалом Covid-19 підхопили 48,5 тис. українців.