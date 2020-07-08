ВООЗ заявила про ще один можливий шлях передачі коронавірусу



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239 вчених з 32 країн стверджують, що коронавірус може набагато довше затримуватися у повітрі, ніж це вважають у ВООЗ

В організації ознайомилися зі зверненням понад 200 вчених з 32 країн світу щодо можливого передавання коронавірусу через повітря

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) розглядає докази можливості повітряного передавання коронавірусу, який викликає захворювання Covid-19. Найближчим часом організація представить доповідь з усією відомою інформацію.

Про це на брифінгу заявила представник ВООЗ Марія Ван Керхове.

Так, в організації ознайомилися зі зверненням понад 200 вчених з 32 країн світу щодо можливого передавання коронавірусу через повітря.

«Офіційні особи говорять про можливість повітряного та аерозольного шляхів, як одного зі способів передавання коронавірусу», - заявила Керхове.

Зазначимо, напередодні майже 240 вчених направили ВООЗ відкритого листа, в якому закликали переглянути рекомендації щодо боротьби з коронавірусною інфекцією.

Вчені заявили, що існує ймовірність переміщення коронавірусу у повітрі у вигляді більш дрібних частинок, що дозволяє вірусу проникати в організм людини під час дихання.

Нагадаємо, у п'ятьох областях України за добу не виявлено жодного нового випадку коронавірусу.

Коронавірус в Україні

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Станом на ранок 5 липня в Україні зафіксовано 823 нових випадків коронавірусу, це на 91 випадків менше, ніж 4 липня (914). Загалом Covid-19 підхопили 48,5 тис. українців.