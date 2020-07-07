Працівникам торгівлі і закладів харчування хоча б раз на місяць слід робити ІФА-тести

ІФА-тест з дослідженням коштує близько 300 гривень. Це - невеликі кошти задля збереження здоров’я і життя людей

Друзі! Останнім часом отримую чимало питань щодо необхідності ІФА-тестувань, зокрема, для робітників торгівлі і закладів громадського харчування.

ІФА-тестування потрібне для вчасного виявлення захворювання на COVID-19 та упередження передачі інфекції. Саме ІФА-тести визначають наявність в організмі антитіл до вірусу. Такі тести потрібно робити хоча б раз на місяць.

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Чому їх слід робити працівникам торгівлі і закладів громадського харчування? Бо ці заклади, що відновили свою роботу в рамках послаблення обмежень, є місцями підвищеної небезпеки. І у випадку захворювання хоча б одного співробітника, може статися спалах захворювання. Тому потрібно діяти на упередження.

Крім того, ІФА-тести дозволять розвантажити систему діагностування на коронавірус та підвищити ефективність виявлення хвороби. Роблять такі тести швидко. І можна оперативно виявити чи людина вже хворіла чи може бути інфікована на даний момент. Але, підкреслю, для остаточного встановлення діагнозу потрібен результат ПЛР-тесту. Його в медзакладах міста роблять безкоштовно. Сьогодні в Києві ІФА-тестування можуть робити 12 закладів охорони здоров’я. І міська влада розглядає варіанти розширення таких можливостей. Хочу зазначити, що ІФА-тест з дослідженням коштує близько 300 гривень. Це - невеликі кошти задля збереження здоров’я і життя людей, задля безпечної роботи бізнесу. Бо і підприємці також мають піклуватися про своїх співробітників і клієнтів

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