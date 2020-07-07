  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Віталій Кличко
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Працівникам торгівлі і закладів харчування хоча б раз на місяць слід робити ІФА-тести

    • Віталій Кличко

      Мер Києва

    • Розсилка
    Працівникам торгівлі і закладів харчування хоча б раз на місяць слід робити ІФА-тести

    ІФА-тест з дослідженням коштує близько 300 гривень. Це - невеликі кошти задля збереження здоров’я і життя людей

    Друзі! Останнім часом отримую чимало питань щодо необхідності ІФА-тестувань, зокрема, для робітників торгівлі і закладів громадського харчування.

    ІФА-тестування потрібне для вчасного виявлення захворювання на COVID-19 та упередження передачі інфекції. Саме ІФА-тести визначають наявність в організмі антитіл до вірусу. Такі тести потрібно робити хоча б раз на місяць.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      49607
    • Хворіють
      26131
    • Одужали
      22193
    • Померли
      1283

    Чому їх слід робити працівникам торгівлі і закладів громадського харчування? Бо ці заклади, що відновили свою роботу в рамках послаблення обмежень, є місцями підвищеної небезпеки. І у випадку захворювання хоча б одного співробітника, може статися спалах захворювання. Тому потрібно діяти на упередження.

    Крім того, ІФА-тести дозволять розвантажити систему діагностування на коронавірус та підвищити ефективність виявлення хвороби. Роблять такі тести швидко. І можна оперативно виявити чи людина вже хворіла чи може бути інфікована на даний момент.

    Але, підкреслю, для остаточного встановлення діагнозу потрібен результат ПЛР-тесту. Його в медзакладах міста роблять безкоштовно.

    Сьогодні в Києві ІФА-тестування можуть робити 12 закладів охорони здоров’я. І міська влада розглядає варіанти розширення таких можливостей.

    Хочу зазначити, що ІФА-тест з дослідженням коштує близько 300 гривень. Це - невеликі кошти задля збереження здоров’я і життя людей, задля безпечної роботи бізнесу. Бо і підприємці також мають піклуватися про своїх співробітників і клієнтів

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Київ хвороби коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    Сергій Фурса
    Сергій Фурса

    Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    Олексій Арестович
    Олексій Арестович

    військовий експерт

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Ігор Ейдман
    Ігор Ейдман

    Соціолог

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ