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    Здоров'я

    Ляшко заявив, що в Україні може бути 150 тисяч інфікованих Covid-19

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    В Україні може бути 150 тисяч інфікованих Covid-19 - Ляшко заявив, що в Україні може бути 150 тисяч інфікованих Covid-19
    В Україні може бути 150 тисяч інфікованих Covid-19

    В Україні в середньому виявляють близько 35% хворих на коронавірус

    Заступник міністра охорони здоров’я та головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що в Украні може бути до 150 тисяч інфікованих Covid-19, згідно математичного моделювання.

    Про це він розповів в інтерв’ю BBC Україна.

    На запитання журналістки, чи вірить Віктор Ляшко даним офіційної української статистики щодо Covid-19, головний санлікар зазначив: «Звичайно, вірю. Я можу впевнено заявити, дивлячись вам в очі, що жодних маніпуляцій з даними не відбувається».

    На уточнення ЗМІ, що в Україні не відбувається масове тестування — він сказав, що: «Це різні речі. Жодної країни світу немає, де реєструють 100% всіх хворих. Дослідження ВООЗ показало, що країни в середньому реєструють 25-40% випадків хворих».

    Як сказав Віктор Ляшко, на запитання щодо ймовірної реальної кількості хворих в Україні, що в країні було проведено «свій аналіз у презентації, яку робили спільно з Київською школою економіки, що ми в середньому виявляємо близько 35% хворих».

    На запитання, що: «насправді у нас може бути 150 тисяч хворих на Covid-19?», Ляшко відповів: «Так, це математичне моделювання, яке це показує».

    Нагадаємо,  у п'ятьох областях України за добу не виявлено жодного нового випадку коронавірусу.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      49607
    • Хворіють
      26131
    • Одужали
      22193
    • Померли
      1283

    Станом на ранок 7 липня в Україні зафіксовано 564 нові випадки коронавірусної хвороби Covid-19.

    ЗМІ лікар ВООЗ коронавірус Віктор Ляшко
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