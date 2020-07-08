Ляшко заявив, що в Україні може бути 150 тисяч інфікованих Covid-19



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В Україні може бути 150 тисяч інфікованих Covid-19

В Україні в середньому виявляють близько 35% хворих на коронавірус

Заступник міністра охорони здоров’я та головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що в Украні може бути до 150 тисяч інфікованих Covid-19, згідно математичного моделювання.

Про це він розповів в інтерв’ю BBC Україна.

На запитання журналістки, чи вірить Віктор Ляшко даним офіційної української статистики щодо Covid-19, головний санлікар зазначив: «Звичайно, вірю. Я можу впевнено заявити, дивлячись вам в очі, що жодних маніпуляцій з даними не відбувається».

На уточнення ЗМІ, що в Україні не відбувається масове тестування — він сказав, що: «Це різні речі. Жодної країни світу немає, де реєструють 100% всіх хворих. Дослідження ВООЗ показало, що країни в середньому реєструють 25-40% випадків хворих».

Як сказав Віктор Ляшко, на запитання щодо ймовірної реальної кількості хворих в Україні, що в країні було проведено «свій аналіз у презентації, яку робили спільно з Київською школою економіки, що ми в середньому виявляємо близько 35% хворих».

На запитання, що: «насправді у нас може бути 150 тисяч хворих на Covid-19?», Ляшко відповів: «Так, це математичне моделювання, яке це показує».

Нагадаємо, у п'ятьох областях України за добу не виявлено жодного нового випадку коронавірусу.

Коронавірус в Україні

Всього 49607

Хворіють 26131

Одужали 22193

Померли 1283

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Станом на ранок 7 липня в Україні зафіксовано 564 нові випадки коронавірусної хвороби Covid-19.