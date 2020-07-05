Оперативні дані МОЗ. В Україні за добу зафіксовано 823 нових випадків коронавірусу
На ранок 5 липня в Україні зафіксовано 823 нових випадків коронавірусу
Лідером на захворювання залишається Львівщина – 138 нових випадків
Станом на ранок 5 липня в Україні зафіксовано 823 нових випадків коронавірусу, це на 91 випадків менше, ніж учора (914).
Одужали – 221 (вчора 597), померли – 22 (вчора 15).
Загалом одужали 21 376 осіб, летальних випадків – 1 249.
У Києві виявлено хворих 78 осіб (вчора 118). Також 30 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 37) і 138 – на Львівщині (вчора 176), 67 – на Рівненщині (вчора 91).
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Всього48500
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Хворіють25875
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Одужали21376
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Померли1249
Як повідомлялося, станом на ранок 4 липня в Україні зафіксовано 914 нових випадків коронавірусу, це на 38 випадків більше, ніж учора (876).
Одужали – 597 (вчора 505), померли – 15 (вчора 27).
Загалом одужали 21 155 осіб, летальних випадків – 1 227.
У Києві виявлено хворих 118 осіб (вчора 105). Також 37 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 41) і 176 – на Львівщині (вчора 153), 91 – на Рівненщині (вчора 73).