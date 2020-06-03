У Збройних Силах України за минулу добу – 10 нових випадків Сovid-19



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За минулу добу коронавірус діагностовано у 10 військових

Загалом хворіють на коронавірус 124 військовослужбовця

Станом на 10.00 3 червня в Збройних Силах України хворіє 124 осіб на гостру респіраторну хворобу Covid-19 спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. За минулу добу зареєстровано десять нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19. Про це повідомляє Командування медичних сил ЗСУ.

«Всього за час пандемії одужало – 125 осіб, летальних випадків – 4. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 416 осіб. Кількість військовослужбовців у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 127 осіб», – йдеться у повідомленні.

У закладах охорони здоров’я перебувають дві особи (Національний військово-медичний клінічний центр «ГВКГ» – 1 військовослужбовець та Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону – 1 військовослужбовець). Стан здоров’я пацієнтів задовільний. Отримують необхідне лікування.

Вісім осіб (Київська область – 4 військовослужбовця та 1 працівник ЗС України, Запорізька – 2 військовослужбовця, Житомирська – 1 військовослужбовець) перебувають на лікуванні вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Коронавірус в Україні

Всього 24823

Хворіють 13648

Одужали 10440

Померли 735

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Нагадаємо, станом на 9:00 3 червня в Україні 24 823 лабораторно підтверджені випадки Covid-19, з них 735 летальних, 10 440 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 483 нові випадки, це на 155 випадків більше, ніж учора (328). Загалом проведено 381 552 тестування методом ПЛР. Про це свідчать дані Центру гродського здоров’я України.