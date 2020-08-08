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    Політика

    Глава МЗС розказав про майбутнє посла Шамшура, якого повертають з Франції

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    Кулеба не заперечує проти повернення Шамшура до роботи в МЗС - Глава МЗС розказав про майбутнє посла Шамшура, якого повертають з Франції
    Кулеба не заперечує проти повернення Шамшура до роботи в МЗС

    «У Олега Владиславовича може бути своє бачення майбутнього», – каже Кулеба

    Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба ще не визначився з майбутнім колишнього посла України у Франції Олега Шамшура і хоче послухати його думку з цього приводу. Про це міністр розповів в інтерв’ю «Главкому».

    «Він приїде, ми будемо розмовляти з ним і визначимся, що буде далі. Я не пропоную посади, якщо не йдеться про посаду заступника міністра, коли одразу треба запускати призначення. – сказав Кулеба. – У Олега Владиславовича може бути своє бачення майбутнього і я хочу його почути. Надзвичайно ціную Олега Владиславовича, вважаю його великим професіоналом і дякую за роботу у Франції».

    За словами міністра, для всіх працівників відомства діє однакова процедура призначення і звільнення. Особисто він жодних посад не пропонує.

    Нагадаємо, раніше в інтерв’ю «Главкому» посол України у Франції Олег Шамшур розповів, що йому не пропонували продовжити роботу у  дипломатичній сфері.

     Читайте детальніше тут:
    МЗС міністр посол Дмитро Кулеба Олег Шамшур
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