У поліції назвали регіони, де найбільше порушують карантин



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Найбільше порушень правил карантину виявлено в Києві, Дніпропетровській, Харківській, Львівській та Одеській областях

Із початку введення карантину поліцейські склали 21 628 адміністративних протоколів

Найбільше порушень правил карантину виявлено в Києві, Дніпропетровській, Харківській, Львівській та Одеській областях.

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції.

Загалом із початку введення карантину поліцейські склали 21 628 адміністративних протоколів, пов’язаних з порушенням карантинних заходів.

Як пояснили у поліції, це пов’язано з великою кількістю фактів систематичного порушення суб’єктами господарювання та керівниками комунальних підприємств.

У пресслужбі нагадали, що якщо особа вперше порушує карантин і одразу ж усуває недоліки, то з нею тільки проводять профілактичну бесіду і адмінпротокол не складають.

Нагадаємо, 24 липня, Державна судова адміністрація України оприлюднила свіжі дані з розгляду судами справ, які стосуються порушення правил карантину. У трійці «антирейтингу» – місто Київ, Дніпропетровська та Львівська області.

Як повідомлялося, 27 червня, найбільше порушень карантину виявлено у Вінницькій, Львівській, Одеській, Тернопільській областях та у Києві. Всього з початку введення карантину поліцейські склали 14 569 адміністративних протоколів.

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