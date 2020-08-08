У поліції назвали регіони, де найбільше порушують карантин
Із початку введення карантину поліцейські склали 21 628 адміністративних протоколів
Найбільше порушень правил карантину виявлено в Києві, Дніпропетровській, Харківській, Львівській та Одеській областях.
Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції.
Загалом із початку введення карантину поліцейські склали 21 628 адміністративних протоколів, пов’язаних з порушенням карантинних заходів.
Як пояснили у поліції, це пов’язано з великою кількістю фактів систематичного порушення суб’єктами господарювання та керівниками комунальних підприємств.
У пресслужбі нагадали, що якщо особа вперше порушує карантин і одразу ж усуває недоліки, то з нею тільки проводять профілактичну бесіду і адмінпротокол не складають.
Нагадаємо, 24 липня, Державна судова адміністрація України оприлюднила свіжі дані з розгляду судами справ, які стосуються порушення правил карантину. У трійці «антирейтингу» – місто Київ, Дніпропетровська та Львівська області.
Як повідомлялося, 27 червня, найбільше порушень карантину виявлено у Вінницькій, Львівській, Одеській, Тернопільській областях та у Києві. Всього з початку введення карантину поліцейські склали 14 569 адміністративних протоколів.