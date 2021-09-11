За минулу добу в Україні виявлено 3869 випадків зараження коронавірусом

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській області

Станом на ранок 11 вересня, в Україні зафіксовано 3869 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 387, медпрацівників – 76. Про це інформує пресслужба МОЗ.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1102 особи;

летальних випадків – 69;

одужало – 1738 осіб.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 33162 особи,

методом ІФА – 7879 осіб,

експрес-тестами – 24364 особи.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2314423 особи;

одужало – 2220611 осіб;

летальних випадків – 54320;

проведено ПЛР-тестувань – 12250193.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована Львівській (379), у м. Київ (370), Харківській (341), Дніпропетровській (278) та Чернівецькій (251) областях.

Нагадаємо, протягом минулої доби, в Україні зафіксовано 3615 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Серед них – 348 дітей та 61 медпрацівник. За минулу добу госпіталізовані 1056 людей, летальних випадків – 76, одужали – 1310 людей.

За добу протестовано методом ПЛР – понад 28 тис. осіб, методом ІФА – понад 6 тис. осіб, експрес-тестами – понад 25 тис. осіб.