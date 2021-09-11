Італія розширює дію Covid-паспортів на сферу освіти

Від 10 жовтня кожен, хто зайде на територію школи чи університету, муситиме показати «зелену перепустку», що підтверджує вакцинацію, перенесену коронавірусну хворобу чи негативний тест

Тих, у кого «зеленої перепустки» не виявиться, штрафуватимуть на суму до €1000

Уряд Італії оголосив про посилення вимог, які стосуються підтвердження вакцинації проти коронавірусу, зокрема у сфері освіти. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на DPA.

Зокрема, від 10 жовтня кожен, хто зайде на територію школи чи університету (у тому числі студенти), муситиме показати так звану «зелену перепустку», що підтверджує вакцинацію, перенесену коронавірусну хворобу чи негативний тест на Covid-19.

Тих, у кого «зеленої перепустки» не виявиться, штрафуватимуть на суму до €1000.

Зазначається, що ця вимога не стосується осіб, яким неможливо зробити щеплення за медичними показаннями.

Аналогічні правила запровадять і в закладах догляду за літніми людьми.

Такий режим, як передбачається, діятиме до кінця грудня, коли в Італії планують скасувати надзвичайний стан запроваджений через епідемію Covid-19.

Тим часом італійський медичний регулятор Aifa надав дозвіл на введення третьої дози вакцини проти Covid-19 найуразливішим категоріям громадян.

За останніми даними, в Італії виявлено близько 4,5 млн випадків коронавірусу, померли 129,7 тис. осіб.

Нагадаємо, Італія дозволила в’їзд вакцинованим українцям без карантину за певних умов.

Як повідомлялося, 4 травня, прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі після зустрічі міністрів туризму країн G20 заявив про запровадження національного паспорта щеплення від Covid-19 для подорожей. Covid-паспорти для поїздок до Італії видаватимуться з другої половини травня.