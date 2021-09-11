П'ять китів аграрного експорту. Названо головні сільгосптовари, які Україна збуває за кордон

За 2020 рік п'ять агропродуктів принесли близько $16 млрд валютної виручки

Найпопулярнішим експортним продуктом виявилася соняшникова олія

В експортній аграрній корзині за 2020 рік п'ять агропродуктів принесли близько $16 млрд валютної виручки країні. Таку інформацію оприлюднила під час презентації п'ятого «Аграрного портфоліо – 2021» голова аналітичної експортної групи UBTA Олександра Авраменко, пише видання AgroPolit.

За її словами, перше місце в п'ятірці найпопулярніших експортних продуктів за 2020 рік закріпилося за соняшниковою олією – експортовано на $5,319 млрд. На другому місці – кукурудза (відповідно $4,884 млрд). Третє – пшениця ($3,595 млрд). Четверте – соняшникова макуха, шрот ($1,179 млрд). П'яте – ріпак ($1,007 млрд).

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«Аграрне портфоліо – 2021» реалізується з ініціативи Міністерства економіки України разом з Міністерством аграрної політики та продовольства України та за підтримки Української асоціації бізнесу і торгівлі (UBTA).

Нагадаємо, в Україні цьогоріч намолотили 44,8 млн тонн ранніх зернових та зернобобових культур, що є рекордною кількістю за часів незалежності.

До слова, за підсумками жнив, на Черкащині зібрали 2 млн тон ранніх зернових та зернобобових. Це у 2,5 раза більше, ніж посушливого минулого року. Обласна влада планує збільшити залучення інвестицій у перероблення продукції рослинництва.

Раніше повідомлялося, що аграрії завершують збір ранніх зернових та обіцяють рекордний врожай.

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