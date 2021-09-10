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    В Україні минулої доби коронавірус виявили у понад 300 дітей

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    Кількість дітей, що хворіють на коронавірус, збільшується&nbsp; - В Україні минулої доби коронавірус виявили у понад 300 дітей
    Кількість дітей, що хворіють на коронавірус, збільшується 
    Фото з відкритих джерел

    За весь час пандемії в Україні на коронавірус захворіло 2 310 554 особи

    Протягом минулої доби, 9 вересня, в Україні зафіксовано 3 615 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Серед них – 348 дітей та 61 медпрацівник. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

    За минулу добу госпіталізовані 1 056 людей, летальних випадків – 76, одужали – 1 310 людей.

    За добу протестовано:

    • методом ПЛР – 28 961 особа,
    • методом ІФА – 6 784 особи,
    • експрес-тестами – 25 236 осіб.

    Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (406), Харківській (341), Львівській (292), Чернівецькій (235) та Одеській (235) областях.

    За весь час пандемії в Україні захворіли 2 310 554 людей.

    Нагадаємо, днями у Києві від коронавірусу померла дівчинка, якій був лише 21 день.

    Також відомо, що МОЗ розгляне можливість щеплення третьою дозою пацієнтів з груп ризику.

    Крім того, Туреччина скасувала ПЛР-тести для деяких туристів.

    Напередодні Польща відкрила кордони для українських туристів.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я діти медицина лікарня Україна хвороби щеплення коронавірус
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    В Україні минулої доби коронавірус виявили у понад 300 дітей