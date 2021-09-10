В Україні минулої доби коронавірус виявили у понад 300 дітей

Кількість дітей, що хворіють на коронавірус, збільшується

За весь час пандемії в Україні на коронавірус захворіло 2 310 554 особи

Протягом минулої доби, 9 вересня, в Україні зафіксовано 3 615 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Серед них – 348 дітей та 61 медпрацівник. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

За минулу добу госпіталізовані 1 056 людей, летальних випадків – 76, одужали – 1 310 людей.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 28 961 особа,

методом ІФА – 6 784 особи,

експрес-тестами – 25 236 осіб.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (406), Харківській (341), Львівській (292), Чернівецькій (235) та Одеській (235) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 310 554 людей.

Нагадаємо, днями у Києві від коронавірусу померла дівчинка, якій був лише 21 день.

Також відомо, що МОЗ розгляне можливість щеплення третьою дозою пацієнтів з груп ризику.

Крім того, Туреччина скасувала ПЛР-тести для деяких туристів.

Напередодні Польща відкрила кордони для українських туристів.

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