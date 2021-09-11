Краще перехворіти, ніж вакцинуватися? Відомий ізраїльський лікар прокоментував скандальні заяви інфекціоністки Голубовської

Борис Бриль: «Дослідження дійсно показують, що у людини, яка перехворіла, захист від інфекції у 12 разів вище, ніж у вакцинованого, але…»

Ніхто не ставить під сумнів імунітет людей, які перехворіли на коронавірус. Та поняття «перехворіти», особливо для старших людей з груп ризику несе в собі смерть – трохи більше, ніж за рік 4,5 млн людей померли від хвороби, сказав в інтерв’ю «Главкому» ізраїльський лікар-анестезіолог та реаніматолог Борис Бриль.

Коментуючи висловлювання головної інфекціоністки України Ольги Голубовської про те, що вакцини від Covid-19 не захищають від інфекції, а тільки дозволяють запобігти важкому перебігу хвороби у разі зараження, Бриль звернув увагу на маніпулятивність такої заяви.

«Проведені у Гарварді й Ізраїлі дослідження доводять, що у людини, яка перехворіла, захист від інфекції у 12 разів вищий, ніж у вакцинованого. Але найвищий захист – у того, хто перехворів плюс вакцинований. Але це зовсім не означає, що потрібно тепер всім перехворіти. Це в жодному разі не означає, що краще перехворіти, ніж вакцинуватися. Тому що поняття «перехворіти» ще й несе в собі смерть, а групам ризику, тобто людям похилого віку, – величезну загрозу загибелі», – наголосив реаніматолог.

Крім того, гучна заява Голубовської – це ще й спроба зіграти на хайпі, вважає Бриль.

«Є люди, які реагують на такі заяви таким чином: «О, ми ж говорили!». А хто сперечається, що у того, хто перехворів буде гірше імунітет? Це називається «відкрити Америку через кватирку». Розсекретили. Ну давайте тепер всі перехворіємо», – сказав ізраїльський фахівець.

Лікар також нагадав, що у світі вже зафіксовано 20 нових мутацій коронавірусу, тому смертність серед дітей буде такою ж високою, як і серед 90-річних людей.

«Давайте всі перехворіємо, чи що? Щоб був сильний імунітет проти коронавірусу? А про смерті ми просто забудемо?» – додав Борис Бриль.

Нагадаємо, головна інфекціоністка України Ольга Голубовська зробила кілька скандальних заяв, після яких може претендувати на звання «головної антивакцинаторки».

До слова, наприкінці серпня Україна отримала понад 188 тисяч доз вакцини від Pfizer. У той же час експерти звернули увагу на те, що частину вакцин доведеться утилізувати – за темпами вакцинація лікарі не встигнуть використати їх до закінчення терміну придатності.

Тим часом ВООЗ засудила багаті країни за створення великих запасів вакцини від коронавірусу, а також ліків і засобів захисту. В організації наголосили, що провал чесного розподілу цих ресурсів «підживлює» спалахи коронавірусу по всьому світу.