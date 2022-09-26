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Землю накриє потужна магнітна буря: як захиститися від її впливу

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Землю накриє потужна магнітна буря: як захиститися від її впливу
фото з відкритих джерел

Ця магнітна буря буде потужною, тому метеочутливим людям потрібно бути максимально уважними до свого стану в цей період

Сьогодні, 26 вересня, Землю накриє нова потужна магнітна буря. Про це свідчать дані Центру передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень США.

Попередня магнітна буря мала слабкі коливання і пройшла 22 вересня, а наступний спалах очікується 26 вересня. Ця магнітна буря буде потужною, тому метеочутливим людям потрібно бути максимально уважними до свого стану в цей період. Можливі загострення хронічних хвороб у людей з серцево-судинними порушеннями та людей похилого віку.

Вплив магнітних бур на здоров'я

Зазвичай магнітні бурі впливають на метеозалежних, літніх людей і вагітних жінок. У такі дні можуть спостерігатися такі симптоми:

  • головний біль;
  • запаморочення;
  • нудота;
  • загострення хронічних захворювань;
  • підвищення або зниження артеріального тиску;
  • сильна втома;
  • біль у спині;
  • безсоння.

Нагадаємо, нещодавно вчені назвали спосіб продовжити життя на третину.

Теги: космос здоров'я

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